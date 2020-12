EM-sensasjonen ustoppelig: Kroatia vinner og vinner

Kroatias drømme-EM fortsatte med 25-20-seier over Romania torsdag. Det kan ende i en overraskende håndballsemifinale neste uke.

Kroatene står med seks poeng av seks mulige med to kamper igjen av hovedrunden. Balkan-laget er i samme pulje som Norge.

Disse to lagene møtes lørdag i det som trolig blir en gruppefinale.

Kroatia har en meget suksessrik historie i herrehåndball med gull og en rekke semifinaler i OL, VM og EM de siste tiårene.

Men på damesiden har det vært skralt – inntil i år. Seieren mot rumenerne betyr at Kroatia tok et veldig langt steg mot semifinale. Det var omtrent ingen håndballkjennere som kunne se for seg noe slikt for noen uker siden.

I den andre puljen slo Russland Montenegro 24-23. Russerne har ikke avgitt poeng så langt i EM og så sterke ut i lange perioder av kampen.

Monenegro hadde ballen de siste 40 sekundene, men maktet ikke å få skutt før på et frikast i siste sekund. Ballen gikk over.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre