En hellig en

Vi er godt inne i advent, og det gjelder å plukke de riktige drikkevarene for julekosen. Her er ukens forslag.

Litt sør før Jæren, men før du kommer til Sørlandet, ligger den lille byen Egersund.

Her holder familen Berentsen til. De har drevet familebedriften i godt over 100 år. Det begynte med leskedrikk. Senere ble det brus og etter hvert øl. Brennevin har og kommet til, og jeg vet at dette utvalget vil bli utvidet om ikke så alt for lenge.

Her konsentrerer jeg meg imidlertid om øl, og hva er da mer naturlig enn å plukke en temmelig tradisjonell variant. En bokkøl, med det sakrale navnet «The Holy Bock».

Berentsens Brygghus, The Holy Bock

Nydelig mørk brun farge. Klart og uten sedimenter. Pent lysebrunt skum. Duft av knekk, krydderkake, malt og vanilje.

Ølet har en solid fylde. Jeg finner raskt igjen malt og karamell, nå med et lite tilleggshint av lakris, og vaniljen stikker frem etter hvert.

Kaken dukker opp igjen i ettersmaken, sammen med et bittelite hint av alkohol. Så lite at det krydrer mer enn det stikker.

Et øl som passer til både trepynting, nøtteknekking og til middagen om den er kraftig nok.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 7977002

ABV: 7,5%

Volum: 0,75

Pris: 62,-

Literpris: 187,88

