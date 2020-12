Norge kjørte over Nederland

Norge hadde full kontroll da de banket Nederland 32-25.

NEDERLAND - NORGE 25-32:

Norge var favoritter før møtet med Nederland torsdag kveld, og de norske håndballdamene innfridde til forventningene.

Etter at nederlenderne hadde stått for kampens to første scoringer, kom de norske damene etter hvert opp i et gir som den regjerende verdensmesteren ikke var i nærheten av.

Med hjelp en av en dominerende Stine Skogrand i forsvaret, Nora Mørks åtte scoringer og et til tider kontringsspill i verdensklasse vant Norge til slutt komfortabelt.

Mørk, som med sine åtte scoringer ble kampens toppscorer, er en blid dame etter kampslutt.

- Jeg synes egentlig at vi i dag fra start tar et godt tak på Nederland, og jeg synes vi spiller et nivå opp i forhold til dem, og vinner fortjent kampen. Så veldig godt fornøyd med en god seier over de regjerende verdensmesterne, sier hun på intervjuet på TV 3.

- En dominerende prestasjon

I TV 3-studioet i pausen var den tidligere danske landslagsstjernen Joachim Boldsen svært imponert over de norske prestasjonene den første halvtimen, og påpekte at de raske kontringene var en sterk bidragsyter for at ledelsen var såpass stor.

- Det finnes ingen lag i mesterskapet som er bedre enn Norge på det. Altså de er eminente, og straffer Nederland hver gang, sa Boldsen.

- En dominerende prestasjon, var hans oppsummering på den første omgangen.

Jevn start - så dro Norge ifra

For etter en jevnspilt start på den første omgangen dro Norge etter hvert klart ifra nederlenderne.

En ettmålsledelse i det 13. spilleminutt gikk over til en seksmålsledelse til pause, med stillingen 10-16.

Og etter at Henny Ella Reistad satte inn Norges 16. scoring for kvelden like før pause var det god stemning blant TV 3s kommentatorer.

- Vi løper Nederland i senk! utbrøt Daniel Høglund.

I likhet med Boldsen nevnte Gunnar Pettersen også at det først og fremst var én ting som utgjorde den store forskjellen mellom lagene.

- Det er først og fremst kontringene som skiller lagene, sa Pettersen etter Reistads scoring.

I andreomgang var nederlenderne aldri i nærheten av noen opphenting.

Dermed fikk Norge en bunnsolid start på hovedrunden, som nå er i god rute for en eventuell semifinale. Med minst én seier over Kroatia og Ungarn på de to neste kampene er en plass der nemlig sikret.

Neste kamp for de norske damene er lørdag kveld klokken 18.15 når de møter sensasjonslaget Kroatia, som også har vunnet sine fire første kamper så langt i mesterskapet.

