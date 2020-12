- Mastercard avbryter samarbeidet med Pornhub

Det skal ikke lenger være mulig å betale med Mastercard på pornonettstedet.

Ifølge New York Times-journalist Nicholas Kristof vil det ikke lenger være mulig å betale med Mastercard hos pornonettstedet Pornhub. Det skriver han på Twitter, der han gjengir det som skal være en uttalelse fra Mastercard:

«I dag termineres bruk av Mastercard hos Pornhub. Vår etterforskning de siste dagene har bekreftet brudd på våre standarder, som forbyr ulovlig innhold. Vi fortsetter å undersøke potensielt ulovlig innhold på andre nettsider».

Dette skjer etter at Pornhub tirsdag skrev på sine nettsider at de gjør store endringer nettopp for å unngå ulovlig materiale på pornonettstedet.

Barnevoldtekt og hevnporno

Det kunngjorde de etter at Kristof tidligere i desember skrev en omfattende artikkel om hvordan pornonettstedet skal tjener penger på både barnevoldtekt, hevnporno og på videoer tatt med spionkamera, gjennom videoer lastet opp av brukerne.

I artikkelen i New York Times, fortalte også kvinner som ufrivillig skal ha havnet på pornonettstedet sine historier. Kristof takker torsdag på Twitter de som har stått frem.

- Dette hadde ikke skjedd om ikke ofrene hadde stått frem, skriver han i en Twitter-melding torsdag.

Les mer Avslører Pornhubs mørke side: – Disse jentene risikerer så mye ved å stå fram(+)

I kjølvannet av artikkelen ba den styrtrike investoren Bill Ackman Visa og Mastercard om å midlertidig holde tilbake utbetalinger til Pornhub, og søndag annonserte Mastercard at de ville granske påstandene.

Endringer

Tirsdag skrev Pornhub på sine nettsider at de hadde besluttet å gjøre endringer for å unngå ulovlig materiale.

Les mer Alvorlig anklager: Nå gjør Pornhub omfattende endringer for brukerne

For eksempel vil det ikke lenger være mulig å laste ned videoer fra nettstedet, slik det tidligere har vært. Dette for at ulovlige videoer som fjernes fra nettstedet, ikke skal kunne ligge lagret på brukernes datamaskiner.

Videre tillater nettstedet brukerne selv å laste opp videoer til Pornhub, og Kristof påpekte i saken i New York Times at det var umulig for både Pornhub og andre å få oversikt over hvor mye av innholdet på sidene som var ulovlig. Han oppfordret Pornhub også til å sørge for at kun verifiserte brukere kan laste opp videoer, og også dette er en av endringene hos nettstedet.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre