Eikrem-magi sendte Molde videre i europaligaen

Magnus Wolff Eikrem var helt sentral og scoret begge målene i Moldes 2-2-kamp borte mot Rapid Wien. Det sendte romsdalslaget til cupspillet i europaligaen.

Dermed er Molde med i mandagens trekning av 16-delsfinalene. Der er Manchester United blant lagene de kan få.

– Det har vi allerede pratet om. Det ser jeg på som en god mulighet, sa MFK-trener Erling Moe i forkant av kampen på NTBs spørsmål om et mulig møte med gamlesjef Ole Gunnar Solskjær.

Det er første gang at en norsk klubb er videre fra et europeisk gruppespill siden nettopp Molde greide det i 2015/16-sesongen.

Lekehumør

MFK fikk torsdag en pangstart på begge omgangene i den østerrikske hovedstaden. Etter tolv minutter lekte Eikrem seg gjennom Rapid-forsvaret, satte inn en skuddfinte og bredsidet til slutt ballen i nærmeste hjørne. Ren magi av Moldes kaptein.

Allerede i åpningsminuttene hadde han sendt av gårde et skremmeskudd for et Molde-lag som for kvelden spilte i helrøde drakter.

Etter scoringen var det et jevnspilt oppgjør, og to minutter før pause ordnet Marcel Ritzmaier 1-1. Han fikk lov til å prikkskyte inn utligningen. Målet kom etter at vertene hadde kommet til flere skuddmuligheter.

Scoret etter 20 sekunder

Men håpet var kortvarig for Rapid-spillerne. Rett etter sidebyttet scoret Eikrem igjen etter et lekent hælspark fra Fredrik Aursnes. Omgangen var bare 20 sekunder da ballen lå i nettet.

Dermed måtte hjemmelaget score tre mål for å rappe Moldes avansement. I det 89. minutt skjøt Melih Ibrahimoglu inn 2-2 via Sheriff Sinyan og i en bue over keeper Andreas Linde, men sluttspurten kom altfor sent.

Molde går videre fra gruppe B sammen med tungvekteren Arsenal. Den engelske storklubben vant samtlige kamper på veien. Moes lag vant tre kamper, spilte én uavgjort og tapte to (begge for Arsenal) i høstens europaliga.

