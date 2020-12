Elverum presset tysk gigant i mesterligaen

Igjen viste Elverum at laget kan gjøre livet surt for de beste klubbene i mesterligahåndballen. Torsdag ble det 29-30-tap hjemme mot Flensburg-Handewitt.

Sju gruppekamper har kun gitt én seier for Elverum, men Norges mesterlag har flere ganger yppet seg og akkurat blitt et nummer for små.

I oktober så Elverum ut til å gå mot et klart tap i Flensburg, men tyskerne vant til slutt bare 37-35. Torsdag fikk de igjen merke hvor vanskelig det kan være å riste av seg et lag som nekter å gi opp.

Med flere norske profiler på laget ledet Flensburg-Handewitt 15-12 til pause i Terningen Arena. I sluttminuttene utlignet Elverum til 28-28 ved Alexander Blonz, men rett etter ordnet Gøran Johannessen ny ledelse for bortelaget.

Johannessen scoret nest flest mål for Flensburg med sine seks fulltreffere, mens Magnus Jøndal noterte seg for fire.

Dominik Máthé ble Elverums toppscorer med sju mål.

Elverum er sist i gruppen med bare en seier på sine sju spilte kamper. De har derimot bare to poeng opp til kvalifiseringsplassen om en kvartfinale.

(©NTB)

