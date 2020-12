28 personer samlet seg for å se fotballkamp - så kom politiet

Politiet har opprettet sak på brudd på smittevernsreglene.

Politiet i Oslo skriver torsdag kveld på Twitter at de oppretter sak etter at 28 personer hadde samlet seg på ett sted på Ensjø i Oslo.

- Politiet har opprettet sak på brudd på smittevernregler etter kontroll på stedet, skriver de.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen forteller Nettavisen at de 28 var samlet for å se fotball.

- Det var en gjeng voksne som hadde samla seg for å se fotballkamp i et lokale som der det ikke skal samle seg folk nå, sier Iversen til Nettavisen.

Det hele så til å begynne med ut til å dreie seg om en ungdomsklubb, men dette stemte ikke. Lokalet som ble brukt skal ikke ha hatt noe med ungdomsklubben å gjøre, og de som samlet seg her var altså fotballglade voksne.

I november gjorde oslopolitiet det klart at brudd på smittevernsreglene kan straffes med bøter på opp mot 20.000 kroner. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. Samme måned ila de arrangøren av en privat fest der det skal ha vært et stort antall festdeltakere til stedet, en bot på 10.000 kroner.

- Nå opprettes det sak på dette, og så er det opp til juristene å se hvilke reaksjoner det får, sier Iversen til Nettavisen.

