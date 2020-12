Pfizers vaksineresultater publisert i medisinsk tidsskrift

- Dette er en triumf.

Pfizer og Biontechs vaksineresultater er publisert i New England Journal of Medicine. Testresultatene omtales som en triumf.

Sent torsdag kveld norsk tid besluttet også den rådgivende komiteen til USA Food And Drug Administration (FDA) å anbefale at Pfizers vaksine får nødgodkjennelse i USA.

AstraZeneca og Oxford-universitetets vaksineresultater ble publisert i The Lancet tirsdag som den første av vaksinekandidatene i et fagfellevurdert medisinsk tidsskrift. Nå er også Pfizers resultater publisert.

– Testresultatene er gode nok til å stå seg alle tenkelige analyser. Dette er en triumf, heter det i den redaksjonelle omtalen av resultatene.

Les også: Tabbe begått av tidligere vaksinefavoritt: - Overraskende, skuffende og forvirrende

Den fullstendige kliniske undersøkelsen omfattet nesten 44.000 testsubjekter. Artikkelen bekrefter etter fagfellevurdering at vaksinen har 95 prosent effektivitet i å forhindre koronasykdom.

Av ti personer som fikk alvorlig sykdomsforløp med covid-19 etter studien, hadde ni fått placeboinjeksjon og én person hadde fått vaksinen.

Les mer Moderna-vaksinen har én stor fordel

Det lave antallet smittede i studien gjør at det ikke er mulig å konkludere om de sjeldne tilfellene av sykdom etter vaksinasjon kan utvikle mer alvorlige forløp.

Som med andre vaksiner er det også usikkert hvor lenge vaksinen gir immunitet og hvilke bieffekter som kan oppstå over lengre tidsperioder etter vaksinen. (©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre