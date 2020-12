Røpet laget som starter for to dager siden. Prøver Bielsa å lure West Ham?

Marcelo Bielsa avslørte onsdag hvilke elleve som starter kveldens kamp mot West Ham, men the Hammers-manager David Moyes tror Leeds-manageren forsøker å lure ham.

For to sesonger sendte Marcelo Bielsa en mann fra staben for å spionere på Frank Lampards Derby sin trening før kampen mot Leeds. Hendelsen skapte rabalder i England og ble døpt «Spygate». Den argentinske kult-treneren innrømmet at han hadde spionert på alle lagene i Championship.

Nå har Leeds-manageren gjort et nytt krumspring som skaper furore.

Det er ikke vanlig å offentliggjøre startelleverne i Premier League før på kampdagen, men Bielsa slutter ikke å overraske. På pressemøtet til Leeds onsdag sjokkerte ham med å avsløre hele startoppstillingen til Yorkshire-laget før hjemmekampen mot West Ham.

Det fikk blant andre kjente fotballnavn som Gary Lineker, Joey Barton og til og med den tidligere Real Madrid-keeperen Iker Casillas til å hylle argentinerens avgjørelsen.

Men West Ham-manager David Moyes er likevel ikke overbevist om at Bielsa har offentliggjort det riktige laget.

The Hammers kommer til Elland Road som nummer åtte på tabellen. De skal forsøke å slå tilbake etter tapet mot Manchester United sist helg. Moyes er mest opptatt av å komme tilbake på vinnersporet, og avfeier Bielsas store avsløring som et forsøk på å finte ut West Ham.

- Rodrigo Moreno kommer inn for Llorente og førsteelleveren blir: Meslier, Dallas, Ayling, Cooper, Alioski, Phillips, Klich, Moreno, Raphinha, Bamford og Harrison, sa Bielsa på pressemøtet.

Moyes er skeptisk, og da han ble spurt om grepet til Bielsa med å fortelle laget, sa han:

- Det er kanskje ikke laget. Det kan være en bløff.

- Det kan være et veldig smart trekk, men jeg vet det er ganske vanlig for managerne i Spania å fortelle lagoppstillingene dagen før kampene. Det er iallfall min erfaring. Av og til har jeg offentliggjort laget tidlig, men de fleste gangene har vi ventet med å gi det.

- Vi vil uansett vente med å fortelle vår lagoppstilling på fredag, avsluttet han.

Premier League. Leeds gikk på sitt tredje tap på fem kamper sist helg, da de rotet vekk 1-0-ledelsen på Stamford Bridge mot Chelsea og tapte 1-3. Dermed ligger Marcelo Bielsas mannskap på 14.-plass på tabellen, men de er fortsatt bare seks poeng opp til en topp fem-plassering.

Skal de blande seg inn i toppen, må de begynne å vinne kamper.

Det er flere ting som tyder på at de kan ta tre poeng fredag.

Taper ikke på fredager

For det første har Leeds en overlegen statistikk mot gjestene fra London. De er ubeseiret i de ni siste kampene mot the Hammers. Det siste tapet mot West Ham kom tilbake i november 2000. Det er 20 år siden!

West Ham har spilt 50 kamper på Elland Road, men de har kun vunnet der seks ganger. Fredag er heller ingen god kampdag for West Ham. De har tapt de tre siste Premier League-kampene som har vært spilt på en fredag, uten å score mål.

Leeds på sin side har aldri tapt en hjemmekamp i toppserien på en fredag. Fasiten viser 3-6-0.

Med Robin Koch ute i opptil tre måneder etter en kneoperasjon, og Diego Llorente ute med en muskelskade er det en lite midtstopperkrise i Leeds. Manager Marcelo Bielsahar antydet at Luke Ayling vil vikariere i midtforsvaret sammen med Liam Cooper i fredagens kamp.

Viktige Antonio er usikker

West Hams toppscorer Michail Antonio er usikker, og det betyr at Sebastien Haller er ventet å starte på topp hos Øst-London-klubben.

Ryan Fredericks blir trolig spilleklar. Han har vært ute i tre kamper på grunn av en lyskeskade.

West Ham var uheldige som tapte kampen mot Manchester United i forrige serierunde. De kunne ha avgjort kampen før Ole Gunnar Solskjærs menn slo tilbake. De spilte imidlertid en svak kamp mot Aston Villa i forrige uke, og det virker som the Hammers sliter med formen.

Leeds er svekket defensivt, men offensivt har de det som trengs for å vinne denne kampen. Samtidig har de statistikken på sin side. Vi går for Leeds-seier til 2,20 i odds.

