EU-lederne går inn for nye sanksjoner mot Tyrkia

EU-landenes ledere vil legge flere navn til sanksjonslisten mot Tyrkia for leteboring i farvann Hellas og Kypros regner som sine.

Den omstridte leteboringen øst i Middelhavet har vært en stein i skoen for EU i lang tid. I høst truet uenighet om sanksjonene med å sette en stopper for sanksjoner mot Hviterussland.

For å løse floken den gangen, ble EU-lederne enige om å ta opp igjen diskusjonen nå i desember.

Ber om rapport

I oktober tilbød EU tyrkerne et positivt politisk samarbeid dersom landet avsluttet leteboring, som EU mener er ulovlig. Det har ikke skjedd.

EU-landenes utenriksministre får oppgaven med å sette sammen listen over hvem som skal føres opp på sanksjonslisten.

I tillegg får EUs utenrikssjef Josep Borrell i oppdrag å lage en statusrapport om forholdet mellom Tyrkia og EU. Rapporten skal være klar til toppmøtet i mars neste år. Borrell blir også bedt om å gå videre med et forslag om en multilateral konferanse om det østlige Middelhavet.

Positivt forhold

I konklusjonene EU-lederne ble enige om natt til fredag understreker de at tilbudet om et positivt forhold til Tyrkia fortsatt står. De gjentar at det er i EUs strategiske interesse å utvikle et forhold som kan være til gjensidig nytte. Kravet er at Tyrkia viser at landet er beredt til å inngå et reelt partnerskap, og at uoverensstemmelser kan løses gjennom dialog og i tråd med folkeretten.

Teksten inneholder også et tilbud om mer økonomisk hjelp til syriske flyktninger i Tyrkia og lokalsamfunnene som tar imot dem. EU tilbyr seg også å hjelpe til med håndteringen av migrasjon mot EU og økt innsats mot menneskesmugling.

Tyrkia blir samtidig bedt om å respektere to FN-resolusjoner om Kypros, og EU gjentar sin støtte til å få i gang forhandlingen om den delte øya igjen så snart som mulig.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre