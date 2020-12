Henrettelsen av 40 år gamle Brandon Bernard ble torsdag den niende i USA siden president Donald Trump åpnet for føderale henrettelser igjen i juli.

Henrettelsen er den første til å bli gjennomført i overgangsperioden på 131 år.

Bernard var i 1999 involvert i et dobbeltdrap i Texas da han var 18 år gammel. Han og fire andre ble dømt for drapet. Flere av dem var under 18 år og fikk dermed mildere straffer.

Påtroppende president Joe Biden har sagt at han vil avvikle føderale henrettelser.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre