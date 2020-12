Fredagens Premier League-rykter

Tottenham-stjerne Dele Alli sliter med spilletiden under Jose Mourinhos ledelse. Det skal ha gjort en fransk storklubb svært interessert i engelskmannen nok en gang.

PSG skal ha gjenopplivet deres interesse i Tottenham-spiller Dele Alli og vil hente han i januar, hevder Daily Mail. Den franske storklubben skal ha tilbudt Alli flere låneavtaler forrige sommer, men Spurs skal ikke ha vært interessert i å la ham gå. Likevel har Alli slitt med spilletiden i Tottenham, og 24-åringen har bare startet en kamp for London-klubben denne sesongen.

Manchester United skal ha lagt til Brightons midtstopper Ben White på klubbens ønskeliste, melder Manchester Evening News. På den listen skal angivelig Real Madrid-stjerne Raphael Varane og RB Leipzig-spiller Daypt Upamecano også være.

Les også: Hauge hylles etter ny scoring for AC Milan

Bayern München skal være interessert i å hente Marseille-spiller Boubacar Kamara til sommeren, skriver tyske Sky. Den tyske storklubben skal ha vurdert å hente 21-åringen allerede forrige sommer, men skal ha besluttet at de ville vente til neste sommer. Kamara sin evne til å spille i flere posisjoner skal ha vært forlokkende for Bayern.

Arsenal skal være klare til å hente Red Bull Salzburg-spilleren Dominik Szoboszlai i januar, men London-klubben kan få stor konkurranse om signaturen hans, melder Sky Sports. 20-åringen sies å nå vurdere tilbudene, med Arsenal og RB Leipzig som de mest sannsynlige overgangsmålene. Men om Szoboszlai velger å bli værende i Salzburg til sommeren kan konkurransen om ungareren bli enda større. Klubber som Bayern München og Real Madrid skal også være interessert i han.

Aston Villa-manager Dean Smith skal være interessert i å få inn en ny spiss i januar som en back-up for Ollie Watkins om Wesley ikke kommer tilbake fra skade fort nok, skriver Daily Mail. Wesley har vært skadet i elleve måneder, og hvor fort spissen blir spilleklar igjen skal være kritisk for Aston Villa.

Les også: Molde videre fra gruppespillet i Europa League

Juventus skal ha avslått en byttehandel forrige sommer mellom Adrien Rabiot og Everton-spiller Lucas Digne, hevder Calciomercato. Everton-manager Carlo Ancelotti sies å være en stor fan av Rabiot, men det samme skal nyansatte Juventus-manager Andrea Pirlo være. Pirlo skal ikke hatt noen intensjon om å kvitte seg med franskmannen.

Barcelona insisterer på at klubben ikke kommer til å hente Jean-Clair Todibo tilbake fra utlånet i Benfica, melder Mundo Deportivo. Benfica har gjort det klart at de ønsker at midtstopperen returnerer til Spania, etter at han ikke skal ha møtt Benficas forventninger. Barcelona skal likevel ikke ønske at Todibo avbryter utlånet i Benfica, til tross for langtidsskade på Gerard Pique.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre