Nok en smittetopp i Tyskland – nesten 30.000 nye koronatilfeller

Tyske helsemyndigheter registrerte 29.875 nye koronatilfeller og 598 dødsfall det siste døgnet, begge nye toppnoteringer.

Det viser tall fra Robert Koch Institut (RKI). Den tidligere toppnoteringen for antall smittetilfeller kom torsdag, med 23.679.

Totalt har 20.970 dødd med covid-19 i Tyskland siden pandemien brøt ut. RKI har registrert 1.272.078 smittetilfeller.

Oppgangen i smitte kommer mens landet er under en delvis nedstengning, som foreløpig ikke har ført til at smitten er brakt under kontroll.

RKI-sjef Lothar Wieler advarte onsdag om at smitteveksten kan bli eksponentiell etter at tallene har flatet ut i noen uker.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 53,49 øre - fastpris 4,90 øre