Granerud før VM: – Jeg er outsider

Tre strake verdenscupseiere til tross: Halvor Egner Granerud vil ikke kalle seg favoritt når VM i skiflyging starter for fullt fredag.

– Robert (Johansson), som hoppet godt i helgen og som har fryktelig mange hopp over 240 meter, og (Markus) Eisenbichler, som er i form og historisk har vært bedre i Planica, svarer Granerud på spørsmål om hvem han mener er favoritter i VM.

– Jeg ser på meg som en outsider, fortsetter han med et smil om munnen.

Han har selv hatt en forrykende start på sesongen. Etter fjerdeplass i åpningsrennet i Wisla, samt en ny fjerdeplass i Ruka helgen etter, står Granerud med tre strake seiere i verdenscupen. Han leder verdenscupen foran nettopp Eisenbichler og Johansson.

– Jeg føler jeg er helt ok til å fly, men jeg har egentlig aldri sett på meg som en skiflyger, utdyper han.

– Bonus

Resultatene er en stor opptur etter en tung fjorårssesong.

– Jeg har en innstilling om at dette er en bonus. Jeg hadde gitt meg for sesongen når det egentlig skulle vært i fjorårssesongen. At jeg i stedet kan komme inn med gult startnummer, er en ren bonus, sier Granerud,

– I mars var ikke Halvor på noen lister i det hele tatt. Fjorårets sesong fungerte ikke for ham, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

– Han har blitt hakket mer profesjonell i alle ting, mener landslagstreneren.

– Funnet roen

I likhet med i de fleste andre idretter er årets sesong spesiell også for hopperne. Mens de gjerne er vant til fulle tribuner og stor stemning på stadion er det i år for det meste stille. Granerud ser ikke bort fra at det kan ha vært en fordel for ham.

– Med tanke på publikum vet jeg ikke om det er en fordel eller ulempe. Jeg har nesten bare hatt treningshopp i det siste, så kanskje det er en fordel for meg, sier Granerud, som sier at han merker at det er ekstra press etter de gode resultatene.

– Men jeg har ikke kjent noe på det på en negativ måte. Jeg har funnet roen her og greid å slappe av, sier han.

VM startet med kvalifisering torsdag ettermiddag. Der endte Granerud som tre. Selve konkurransen, som går over to dager og fire omganger, starter klokken 16 fredag. Søndag er det lagkonkurranse i Planica.

