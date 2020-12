Toppobjekter blir servert til lunsj

Svært spennende omgang med flere mildt sagt spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på en saftig opptur i lunsjen?

Lerum med V65-trøstegevinst på Kloster 10. desember - Kr.3 000 ble til Kr.21 498

Det ble som ventet svært vrient på Klosterskogen torsdag, og heller ikke undertegnede greide 6-riktige i den uløselige omgangen. På de største bongene på Eksperten (fire andeler a Kr.750) og systemet (ti andeler a Kr.400) ble det imidlertid to femmere, og dermed en SOLID TRØST. Utbetalingen for disse ble Kr.21 498.



Lerum solid V64-klaff 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for.

Kalmar byr på en svært spennende V65-omgang fredag, og vi byr på flere mulige toppobjekter som du vil like infoen på. Den beste bankeren i omgangen kommer ut i V65-5, og der står 5 Awesome Kronos alene. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 5 Il Duce Boko – Var i toppform på denne tiden i fjor, og er dessuten feltes klart beste hest i innledningen. Var tapper i nederlaget sist, og kanskje er det slik at formen er litt ordentlig på riktig vei nå? Er kjapp fra start, og uten noe tull nedover startsiden så kan det bli tidlig tet. Vi tror MYE på denne!

V65-2 : 9 Sergei – Her er det veldig åpent, og det er ikke spesielt høy klasse på dette løpet. Vår ide er fakta ikke så verst, og den har normalt en fin sjanse i omgivelser som dette. Ble aldri kjørt med etter pause sist, og var nok ikke helt bunnskrapt i målgangen. Løp i kroppen, billig i mot, og den skal passes!

V65-3 : 3 Classic Gal – Fikk en tøff reise sist, og trakk seg tilslutt da. Nest sist ble den sittende bom fast, og så riktig så bra ut. Har en drømmeoppgave foran seg nå, og den kan åpne bak bilen. Trives med sko på alle fire, og har vunnet flere løp på den balansen. Slår til som en godbit?

V65-4 : 3 Hodder – Ble aldri kjørt med etter pause sist, og den ble sittende bom fast som fulltanket i kulissene. Så utrolig bra ut, og den fikk to klare pluss av oss. Nå har den fått det løpet i kroppen, den er kjapp fra start, og kan ikke få et mye bedre løp enn dette grunnlagsmessig. MÅ BARE PRØVES!

V65-5 : 5 Awesome Kronos – Debuterer for Johan Untersteiner, og vi er inne på at den slår til direkte. Dette er en meget god 4-åring med for lite penger på konto, den er kjapp fra start, og mot en svært billig gjeng så burde dette dreie seg om tet og slutt. Vinner dette om alt går riktig for seg!

V65-6 : 2 La Paradeta – Spurtet bra via siste indre sist, men ble selv spurtet ned fra en hest ute i banen. Gangen før viste den 12,5/1400m etter galopp, og gjorde det med krefter igjen. Er i superform, den har trukket drømmesporet, og kan vinne dette fra både tet og rygg leder. OBS!