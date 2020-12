Johannes Thingnes Bø med vanvittig statistikk i Hochfilzen

Johannes Thingnes Bø trives ekstremt godt i Hochfilzen og har vunnet fem av de seks siste verdenscuprennene der.

Det er klart for verdenscup skiskyting fra østerriske Hochfilzen og VM i skiskyting fra Planica denne fredagen og det er gode norske vinnersjanser begge stedene.

Verdenscup skiskyting sprint Hochfilzen - Johannes Thingnes Bø vinner - 2,05 (spillestopp kl 14.15)

Etter to uker i Kontiolahti i Finland, skal verdensliten i skiskyting nå holde seg i østerrikske Hochfilzen til over neste helg. Det er sprint for både kvinner og menn i dag. Johannes Thingnes Bø med en seier og tre pallplasseringer i Kontiolahti, men har kanskje ikke vist den helt ekstremte toppfarten i alle løpene, bortsett fra seiersløpet på sprinten søndag for to uker siden. En selvkritisk Thingnes Bø har nok jobbet svært godt med det fysiske den siste uken og skytemessig har det uansett sett meget solid ut.

Johannes Thingnes Bø trives fantastisk godt i Hochfilzen. De tre foregående sesongene har det vært sprint og jaktstart på menyen i Hochfilzen. Thingnes Bø har vunnet samtlige sprinter og vunnet to av tre jaktstarter. Den eneste gangen han har havnet utenfor pallen de tre siste sesongene, var i jaktstarten sesongen 2018/19. Da skjøt han seg helt bort og endte på 9. plass.

2,05 på at han tar sin fjerde strake sprintseier i Hochfilzen er slett ikke verst og kan spilles.

