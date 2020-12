Regjeringen gir Bø kommune unntak fra skatteregler

Bø lå an til å gå med stort tap etter å ha satt ned formuesskatten, grunnet den såkalte skatteutjevningsordningen. Nå rekker regjeringen ut en hjelpende hånd.

At Bø gir skattelette betyr mindre penger inn til felleskassa. Det lå an til at Bø måtte dekke dette selv, skriver NRK.

Kort fortalt viste regnestykket at Bø lå an til å gå 10 millioner kroner i minus, med dem som har meldt flytting så langt. Kommunen senket formuesskatten for å tiltrekke seg nye, rike innbyggere, og Bjørn Dæhlie og eiendomsinvestoren Einar Sissener er blant dem som har meldt flytting.

Nå får Bø et særunntak fra reglene slik at de ikke går med tap allikevel.

– Vi synes det er positivt at kommunene tenker kreativt og skaper økt aktivitet. Men vi ser at på akkurat dette området så var ikke konsekvensene tydelige nok i systemet. Det tar vi konsekvensene av, sier statssekretær Paal Pedersen (H).

