Nå får svenskene korona-SMS: - Følg rådene!

Den svenske regjeringen sender ut SMS-varsling til samtlige mobilabonnenter med påminnelse om skjerpede smittevernråd.

Fra mandag 14. desember gjelder skjerpede smittevernråd i Sverige. Nå skal alle svensker med mobiltelefon få en påminnelse om alvoret: «Følg de nye skjerpede rådene for å stoppe spredningen av covid-19», vil teksten i meldingen lyde.

Det kom fram på en pressekonferanse fredag morgen med blant andre innenriksminister Mikael Damberg og digitaliseringsminister Anders Ygeman.

10 millioner svensker - 22 millioner SMS-er

SMS-meldingen skal sendes ut til samtlige mobilabonnenter i Sverige, og det dreier seg om rundt 22 millioner. Innbyggertallet i Sverige er på vel 10 millioner. Regjeringen samarbeider med mobiloperatørene for å klare dette informasjonsframstøtet, som ikke tidligere er prøvd i Sverige.

- Skal følges

Regjeringen har bestemt seg for å sende ut SMS til hele befolkningen for å minne dem på rådene og de nye nasjonale forskriftene som gjelder fra mandag.

- Situasjonen er fortsatt er alvorlig. Myndighetenes råd og anbefalinger er ikke noen tips. De skal følges, sa innenriksminister Mikael Damberg på pressekonferansen.

- Hva er egentlig nytten av dette, for ingen kan vel ha gått glipp av budskapet om hvilke regler som gjelder? spurte en journalist fra TV 4 på pressekonferansen.

- Her har vi mulighet til å nå ut til alle. Det er en markering av at dette er en felles jobb å gjøre, svarte Morgan Olofsson fra Myndigheten for samhällsskydd och beredskap.

Understreker personlig ansvar

De skjerpede rådene understreker at alle i samfunnet har et ansvar for å treffe tiltak for å hindre smittespredning.

- Du skal selv tenke gjennom hvordan du kan unngå å bli smittet og hvordan du kan unngå å smitte andre. Du skal vise hensyn til dine medmennesker, noe som er særlig viktig i forhold til personer i risikogrupper, står det blant annet å lese i forskriftene som ble vedtatt 8. desember og som trer i kraft fra og med mandag.

I tillegg til de nasjonale rådene, åpner forskriftene for at smittevernleger lokalt kan be Folkhälsomyndigheten komme med lokale allmenne råd for å motvirke lokal eller regional spredning.

De nye forskriftene inneholder mer «skal» enn «bør», men det står ingenting om hvordan eventuelle brudd skal sanksjoneres.

For å laste ned og lese forskriftene Sverige innfører fra og med 14. desember, klikk her (PDF-fil)

