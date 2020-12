Milan-treneren med oppsiktsvekkende beskjed til Hauge etter drømmestart

Jens Petter Hauge-showet i AC Milan fortsatte i Europa League torsdag kveld. Men AC Milan-trener Stefani Pioli mener han ikke er helt i mål ennå.

I Europa League-møtet med Sparta Praha torsdag kveld viste Hauge nok en gang hvilken klasse han innehar.

Midtveis i første omgang dro han seg inn fra venstresida, slo tunnel på en motstander og plasserte ballen i lengste hjørnet, som han har gjort flere ganger for Bodø/Glimt tidligere i sesongen.

Hauge ble med det matchvinner for Milan, og nordmannen har blitt hyllet i etterkant. I den italienske storavisen La Gazzetta dello Sport får 21-åringen en syver på børsen etter å ha scoret «en perle av et mål».

Ikke bare skryt fra sjefen

Den italienske nettsiden Calciomercato sparer heller ikke på godordene om nordmannens prestasjon i kampen mot Sparta Praha og skriver følgende om Hauge:

- Det har nå blitt et varemerke for Jens Petter Hauge: smidig dribling (med tunnel), rett på motstanderen og skyter i hjørnet i lengste. Den norske juvelen var den fantastiske hovedpersonen for Milan i første fase av Europa League. Han kom fra Bodø/Glimt for 4 millioner euro og er nå verdt minst tre ganger så mye, skriver Calciomercato om nordmannen.

Også Milan-trener Stefani Pioli hadde fine ord å si om Hauge, men treneren mener Hauge har enda mer inne enn det han har fått vist så langt.

- Jeg er sikker på at vi ikke har sett hans fulle potensial ennå. Han scoret et fantastisk mål, men jeg er sikker på at han kan gjøre det enda bedre. Det er mye rom for forbedring, var beskjeden fra Pioli etter kampen, ifølge Ilmilanista.

Best av de yngste

Den italienske sportsavisen Corriere dello Sport viser til statistikk for å få frem hvor imponerende starten til Hauge har vært i Milan.

- Blant spillerne som nå spiller i Serie A, er Hauge den yngste spilleren med minst fire mål i alle turneringer i 2020/21-sesongen, skriver avisen.

Den italienske avisen Tuttosport kaller Milans 1-0-seier «regissert av Hauge».

Kampen mot Sparta Praha var Hauge sin tredje start for den italienske storklubben i Europa League. I tillegg til dette har han fått to innhopp. På de minuttene har nordmannen scoret tre mål og levert en målgivende pasning.

I Serie A har Hauge kommet innpå i fem kamper, men han har fortsatt ikke startet. I storkampen mot Napoli for tre uker siden scoret 21-åringen sitt første mål i Serie A.

Også den spanske storavisen Marca fikk med seg Hauge sin prestasjon torsdag kveld.

- Jens Petter Hauge var helten for Milan i Praha da hans eksepsjonelle solo-mål var det eneste målet for kvelden og sikret alle tre poengene for et veldig ung Milan-lag, oppsummerer den spanske avisen.

Leder Serie A

Med gårsdagens matchvinnerscoring sørget Hauge for at Milan vant sin gruppe i Europa League.

Hjemme i den italienske serien går det også bra for Milan. Storklubben leder Serie A etter ti spilte kamper, fem poeng foran Inter. Laget har fortsatt ikke tapt i hjemlig serie, og har vunnet åtte kamper og spilt to uavgjort.

Neste kamp for AC Milan og Jens Petter Hauge er mot Parma i Serie A på søndag. Kanskje får vi se nordmannen for start for første gang i den italienske serien. Kampen starter 20.45 søndag kveld.

