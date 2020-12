Barnet som mistenkes utsatt for vold i Trøndelag, er død

Barnet som politiet tror ble utsatt for vold i Trøndelag, døde torsdag på St. Olavs hospital i Trondheim. To personer er siktet for grov familievold.

Barnet, som er under ett år, ble innlagt på St. Olavs hospital med indre skader fredag i forrige uke. Mandag startet politiet etterforskning etter å ha blitt varslet av sykehuset.

– Barnet ble erklært død torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. De pårørende er varslet og blir tatt hånd om, skriver politiet i en pressemelding fredag morgen.

Politiet har siktet to omsorgspersoner som barnet har bodd hos den siste tiden for grov familievold eller medvirkning til dette. De to, en kvinne og en mann, ble torsdag varetektsfengslet.

De to siktede er varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, brev- og besøksforbud i fire uker og to uker med medieforbud. Bakgrunnen er fare for bevisforspillelse.

– Et viktig fokus for politiet nå er å kartlegge den siste tiden til barnet. Vi har gjennomført en rekke avhør, det er gjort tekniske undersøkelser og det vil bli foretatt en obduksjon de nærmeste dagene, som kan gi mer informasjon om dødsårsak, sier påtaleansvarlig i saken, Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt.

