Isak Hansen-Aarøen fylte 16 år så sent som i august. Nå avslører Ole Gunnar Solskjær at unggutten trolig hadde fått trene med Uniteds førstelag om det ikke var for koronapandemien.

- Han har begynt veldig bra. Jeg har fått positive tilbakemeldinger på han. Det sier Manchester United-manager Solskjær om den norske unggutten i et intervju med Uniteds norske supporterklubb. Hansen-Aarøen gikk fra spill i OBOS-ligaen med Tromsø til Manchester Uniteds akademi da han fylte 16 år i slutten av august. Kunne trent med A-laget Allerede har han gjort seg bemerket med gode prestasjoner, og sjefen sjøl er full av lovord om den norske U-landslagsspilleren. Samtidig røper Solskjær at 16-åringen trolig hadde fått prøve seg på noen A-treninger om ikke koronarestriksjonene sto i veien. - Han scoret nylig sitt første mål, et fint mål. Isak er et typisk eksempel på en spiller som sannsynligvis hadde fått prøvd seg med å trene litt med oss av og til, spesielt dagen etter kamp når vi kanskje er nede i ti, tolv spillere. Dagen etter kamp er det alltid færre spillere og da er det vanlig å plukke noen akademispillere til å bli med på trening, men det kan vi dessverre ikke nå når vi som sagt lever i separate bobler, sier Solskjær i intervjuet. Les mer Milan-treneren med oppsiktsvekkende beskjed til Hauge etter drømmestart United har lenge vært Hansen-Aarøens favorittklubb. I et intervju med iTromsø fortalte han i august hvordan han som tiåring ble påmeldt Manchester Uniteds fotballskole i Tromsø. Premien til de beste spillerne var en tur til Manchester, der de fikk trene på Uniteds gamle treningsanlegg. Der var de i ti dager. - Det var helt sykt. United var jo – og er – min favorittklubb. Jeg var så liten at jeg ikke helt skjønte hva greien var. Jeg koste meg bare og spilte fotball, fortalte Isak i intervjuet. Seks år senere er han altså tilbake - denne gang som Uniteds egen spiller. Les også: Hareide ble forbanna etter Helland-intervju. Nå varsler han prat med RBK-stjernen Ble tidenes yngste Hansen-Aarøen rakk å spille syv kamper i OBOS før han forlot Tromsø denne sesongen. Han ble samtidig tidenes yngste TIL-spiller da han debuterte 15 år og 323 dager gammel i juli, en rekord som senere ble slått av Runar Norheim, som fikk debuten 15 år og 220 dager gammel. Den offensivt anlagte midtbanespilleren Hansen-Aarøen har rukket å notere seg for en rekke landskamper for Norges G15- og G16-landslag. Mye tyder på at det ikke stopper der. Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,59 øre - fastpris 4,90 øre Fotball

Manchester United

Premier League-rykter