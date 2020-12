En koronavaksine som utvikles av franske Sanofi og britiske Glaxo Smith Kline, er forsinket og ventes først på markedet i slutten av 2021.

Det opplyser legemiddelselskapet Sanofi i en pressemelding fredag. Tidligere har planen vært å få vaksinen på markedet i juni 2021.

Beslutningen er tatt etter at det er kommet resultater fra teststudier i fase 1 og 2. Resultatene viste en respons for personer i alderen 18–49 år, men den var ikke like effektiv for eldre personer, ifølge selskapet.

EU-kommisjonen har inngått rammeavtaler om levering av vaksiner fra en rekke selskaper, deriblant fra Sanofi-GSK.

