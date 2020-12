Prins Carl Philip og prinsesse Sofia venter sitt tredje barn

Det nye familiemedlemmet melder sin ankomst i 2021.

Prins Carl Philip (41) og prinsesse Sofia (36) av Sverige venter sitt tredje barn.

Det skriver det svenske kongehuset på sine nettsider.

– Vi er glade og forventningsfulle, og ser frem til å ønske vårt tredje barn velkommen, et søsken til prins Alexander og prins Gabriel. Et nytt, lite medlem i familien vår, sier de vordende foreldrene.

Den lille er ventet i månedsskiftet mars/april 2021. Det er foreløpig ikke kjent om de venter en gutt eller jente.

Fra før av har paret to sønner, Alexander (4) og Gabriel (3).

Koronasmittet

Babynyheten kommer drøye to uker etter at det svenske kongehuset kunne meddele at Carl Philip og Sofia hadde testet positivt for Covid-19.

Prinseparet hadde kun milde symptomer da nyheten kom, og det står ikke noe om de fortsatt er syke i den nye pressemeldingen om familieforøkelsen annet enn at «prinsessen har det bra».

Hele den svenske kongefamilien ble testet etter at Carl Philip og Sofia testet positivt, men ingen av dem var smittet.

