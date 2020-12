Kontio har V64-bankeren på Solvalla

Knallfin V64-omgang på Solvalla! Toppkusk kjører bankeren! Flere herlige objekter! V64-suksess i vente?

Solvalla står for kveldens V64-omgang, og det er en omgang vi gleder oss til. Man skal blant annet kjøre finalene av GULDKLOCKA 2020, og det finnes mye kusketalent i de feltene. Bankeren kommer igjen fra duoen Nurmos/Kontio, og på våre bonger står 1 Brasco Boko (V64-2) alene. Er uferdig enda, men har MYE inne, og møter ikke akkurat en veldig tøff gjeng. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 10 Ingesson – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og det kan være smart å gardere bredt. Vår ide har ikke den beste raden, og den feilet på den første svingen etter pause sist. Da var det elendige forhold. Har egentlig kapasitet til å jogge rundt en gjeng som dette, og som lite spilt er vi på vakt. Settes frekt først!

V65-2 : 1 Brasco Boko – Duoen Kontio/Nurmos gjør rent bort på Solvalla for tiden, og her kommer vel det en ny seier? Mistet dog aksjonen, og var ute av det sist, men da var også banen veldig spesiell. Har MYE inne, og skal ikke ha problemer med å senke rekorden sin. Lar seg rett og slett ikke stoppe i et lite felt som dette?

V65-3 : 11 Big Shot – Fortjener virkelig en seier da den har levert flere gode løp på slutten. Fullførte bra i V75’en nest sist, og da viste klokken 09,2 s 800m. Spurtet bra sist, og holder altså toppform. Det pleier å bli kjørt litt i disse løpene, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Har vunnet løp med sko på alle fire, og den balansen går helt fint. OBS!

V65-4 : 7 Halle Westwood – Ferske hopper, og de er bare 3-år. Slike løp er nesten ALLTID smart å gå bredt ut i. Hesten vi plasserer knepent først var klink overlegen fra tet sist, og den har gradvis blitt bedre. I kveld fester man på en BIKE for første gang i karrieren, og det vil gjøre den enda raskere fra start. Kan vinne om den bare ikke havner feil på det fra et dårlig spor.

V65-5 : 7 Electrical Storm – Stod 40m bak 6 Västerbo Imtheman tredje sist, og hentet vel 30m av tillegget da. Nå står den kun 20m bak, den holder en meget bra form, og distansen elsker den. Jogger rundt et lite felt i sluttrunden? Er en veldig motivert favoritt.

V65-6 : 6 Legendaria Zon – Dette er en hest som Björn Goop har gjort en meget god jobb med, og den har blitt betydelig mer «modig» i banen. Avgjorde fra dødens på en elendig bane sist, og vi likte det vi fikk se. Jepson og springspor = tet! Da leder denne trolig svært lenge, og må bare prøves fra slike betingelser!