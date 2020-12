Ny smitterekord for andre dag på rad i Trondheim

Torsdag ble det 24 registrert smittede på ett døgn i Trondheim, som var ny rekord gjennom pandemien. Fredag ble det satt enda en ny rekord, med 28 smittede.

Trondheim kommune opplyser i en pressemelding at alle de 28 som har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, har milde sykdomsforløp.

20 av dem har kjente nærkontakter, det pågår smittesporing for seks av de smittede og for to er smittekilden foreløpig ikke funnet.

Blant dem som har fått påvist viruset, er det ingen over 60 år, ifølge Trondheim kommune.

Det ble i løpet av døgnet gjennomført 1.695 koronatester i kommunen.

Torsdag ble det registrert 24 koronatilfeller i Trondheim, som de siste ukene har hatt svært lite smitte. Nå ser det altså ut til å snu.

Trondheim kommune minner i pressemeldingen fredag om de nasjonale smittevernrådene.

– Vi understreker at det er en sterk anbefaling om å begrense antall sosiale kontakter man har i løpet av en uke til maks ti personer. Personer i risikogruppen bør være ekstra forsiktige, og forsøke å holde minst to meters avstand til personer som de ikke bor sammen med.

Torsdag anbefalte kommunen også at befolkningen bruker munnbind i det offentlige rom – både innendørs og i tett befolkede områder utendørs.

