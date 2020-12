Norges valg skapte sinne. Nå har Sverige bestemt seg

Det svenske skilandslaget har bestemt seg for å delta i Tour de Ski.

Det melder skiforbundet selv i en pressemelding.

Langdistanselandslaget har etter omfattende planlegging endelig fått klarsignal fra legeteamet. Den nye planen er å gå til Tour de Ski.

Hyller tålmodige skiløpere

Denne gledelige meldingen fikk de svenske rytterne til frokost fredag ​​morgen.

- Det er et enormt arbeid som har blitt gjort for å minimere risikoen for å bli utsatt for smitte på vei mot Tour de Ski. Vi vet at interessen for de svenske skiløperne er stort, og like stort er vårt ønske om å delta - så da er det fantastisk at vi har funnet en løsning, sier sjef i det svenske skiforbundet, Daniel Fåhraeus.

Landslagssjef, Anders Byström, er enig i avgjørelsen som er tatt.

- Vårt mål har hele veien vært å delta. Vi har et lag med stort potensial, hvor det har vært et kollektivt ønske om å komme seg avgårde å delta i konkurransen. Løperne har vært enormt tålmodige i denne prosessen, så dette kjennes riktig bra, sier sjefen.

- En sportslig katastrofe

Expressens profilerte langrennskommentator, Tomas Petterson, var klokkeklar på at Norges avgjørelse om å ikke delta i Tour de Ski ikke kan kalles annet enn en sportslig katastrofe.

Pettersson sier i et videointervju at utfallet av Tour de Ski som inngår i verdenscupen, blir langt mindre spennende nå som de norske jentene har trukket seg.

- Hvem som vinner verdenscupen i år blir totalt uinteressant på grunn av mangelen på de aller beste skiløperne. At Norge hopper av Tour de Ski er selvfølgelig en sportslig katastrofe, også for verdenscupen i vinter.

Norges Skiforbund varslet allerede i starten av desember at skilandslaget ville trekke seg hvis det ikke ble gjort endringer i rennprogrammet.

Tour de Ski, som nå med sikkerhet går uten de norske jentene, innebærer konkurranser fra 1. til 10. januar i sveitsiske Val Müstair og i italienske Toblach og Val di Fiemme.

