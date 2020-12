Sørlandet sykehus skal forske på hjemmebehandling for korona

Sørlandet sykehus blir med i et nordisk forskningsprosjekt for å undersøke muligheten for å gi koronapasienter behandling i eget hjem.

Prosjektet støttes med 8,3 millioner fra EUs interregionale samarbeid, det såkalte Interreg-programmet. Sørlandet sykehus HF er eneste norske partner. – Det er et generelt ønske i helsevesenet om å kunne ha mest mulig behandling så nært pasientens hjem som mulig, sier avdelingssjef for medisinsk avdeling Ole Rysstad ved sykehuset i Kristiansand i en pressemelding. Han legger til at forskningen også vil være viktig i håndteringen av fremtidige pandemier. – Den forskningen vi nå gjennomfører, vil forhåpentligvis gjøre oss i stand til å behandle pasienter hjemme fremfor å transportere dem inn til sykehus, sier Rysstad. (©NTB)

