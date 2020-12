Hauge børstopp etter avgjørende mål

Jens Petter Hauge ble kåret til banens beste i kampen mot Sparta Praha etter sitt seiersmål torsdag. Milan-treneren er fornøyd, men vil ha enda mer.

– Hauge scoret igjen et flott mål. Jeg er veldig fornøyd med hans utvikling, men det er fortsatt rom for forbedringer. Det gjelder presisjon og det å komme i bedre posisjoner for å gi oss flere muligheter, sa Milan-trener Stefano Pioli etter kampen i Tsjekkia.

Milan leder serie A klart og vant sin gruppe i europaligaen.

Hauge har vært en suksess siden overgangen fra Bodø/Glimt. Han fikk sju poeng på spillerbørsen til avisen Gazzetta dello Sport etter kampen mot Sparta Praha.

Det gjorde ham til Milans bestemann.

