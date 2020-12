Oppsiktsvekkende koronatiltak: Kina anbefaler kabinansatte å bruke bleier

Kinas luftfartstilsyn anbefaler kabinansatte på kommersielle flygninger å bruke engangsbleier for å redusere risikoen for koronasmitte.

Hensikten er at kabinansatte ikke skal bruke toalettet om bord på flyet, og dermed redusere eventuell smitteoverføring, melder BBC.

Anbefalingene gjelder for flygninger til destinasjoner med høyt smittetrykk.

Den kommersielle luftfarten er blant bransjene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Det er dermed innført mange nye tiltak for å gjøre flygning tryggere for både flybesetningen og passasjerer.

Les også: Flyselskap tester nytt konsept for å tjene en ekstra slant

- Engangsbleier for å unngå spredning

De nye anbefalingene ble fremmet i en 49 sider lang rapport om retningslinjer for å minke spredningen av koronavirus i luftfarten.

«Det anbefales at kabinansatte bruker engangsbleier og unngår å bruke toalettet, bortsett fra i helt spesielle omstendigheter, for å unngå risiko for spredning,» lyder anbefalingen i dokumentet, som er gjengitt av CNN.

Anbefalinger om bruk av bleier gjelder for flygninger til og fra destinasjoner hvor smittetrykket overstiger 500 smittede per én million innbygger.

I tillegg blir kabinansatte anbefalt å bruke smittvernutstyr som munnbind, engangshansker, beskyttelsesbriller og annen beskyttende bekledning.

Mannskapet i cockpiten blir også rådet til å bruke diverse smittevernsutstyr, men ikke bleier.

Les også: Nå får svenskene korona-SMS: - Følg rådene!



Mye bakterier på flytoalett

Selv om slike anbefalinger kan få enhver til å heve øyenbrynet, er det ingen hemmelighet at det kan florere mye bakterier på toaletter om bord på fly. I en tidligere undersøkelse, hvor en mikrobiolog tok 26 overflateprøver på fem store amerikanske flyplasser og om bord på fire rutefly, havnet toalettoverflater på bakterietoppen.

Serveringsbrett hadde helt klart mest bakterier, etterfulgt av knapper på drikkefontener, overflaten på luftventiler over flysetet, skylleknapper for toalett, setebeltespenner og toalettlåser på sjette plass, melder CNN.

Undersøkelsen ble riktignok utført lenge før pandemien rammet luftfarten, og desinfiserende tiltak om bord på fly var trolig ikke like omfattende den gang som nå.

Les også: Tabbe begått av tidligere vaksinefavoritt: - Overraskende, skuffende og forvirrende

Toalettbesøk om bord på fly er tidligere blitt knyttet til smitteoverføring av koronaviruset. Det skjedde blant annet da en kvinne ble smittet om bord på en flygning fra Italia til Sør-Korea i august. Toalettbesøket oppgis som den mest sannsynlige kilden til smitteoverføringen, melder CNN.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot