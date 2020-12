De borgerlige partiene krever bygging av omstridt E6-tunnel: - Oslo-byrådet svikter

De fire borgerlige partiene på Stortinget går nå sammen ut mot Oslo-byrådet for å få bygget den omstridte E6-tunnelen på Oslos østkant.

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre på Stortinget instruerer nå sin egen regjering til å sørge for at framdriften for utbyggingen av E6 Oslo øst fortsetter som planlagt. Det til tross for Oslo-byrådets tydelige nei til prosjektet, som vil legge mye av trafikken under bakken i en tunnel ved Manglerud.

- Hvis Oslo-byrådet svikter Manglerud, må Stortinget ta ansvar. Fire borgerlige partier står nå sammen om å realisere Manglerudtunellen, sier stortingsrepresentant og klimapolitisk talsperson for Høyre, Stefan Heggelund, til Nettavisen.

I en merknad til statsbudsjettet for neste år ber de borgerlige partiene, som har flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, regjeringen om å gå i dialog med Oslo kommune for å få på plass nødvendige reguleringsplaner. Alternativt ber de om en vurdering av en statlig plan, som i praksis vil si en overkjøring av Oslo-politikerne.

- Oslo-byrådet er en bremsekloss, men svikter de Manglerud er stortingsflertallet klare til å ta ansvar, sier Heggelund.

Les også: Frp angriper Oslo-byrådet om omstridt motorveiplan: – Vi må overkjøre MDG



- Ikke økt veikapasitet

Høyre-politikeren får støtte fra KrFs stortingsrepresentant,Espen Andreas Halse, som mener tunnelen må på plass for de som bor på stedet.

- Barn og voksne mange steder i Oslo har fått bedre skole- og bomiljø etter hvert som vi har flytta trafikk under bakken og vekk fra folk. Jeg unner virkelig ungene på Manglerud og Høyenhall det samme, sier Halse, og samtidig påpeker:

- Dette handler ikke om å øke veikapasiteten, men om å gjøre Oslo til en tryggere, grønnere og mer menneskevennlig by. Se hva Operatunnellen har gjort for sentrum, en slik utvikling kan vi få på Manglerud også.

Venstres bystyrepolitiker i Oslo, Hallstein Bjercke, har også lenge kjempet for tunnelen. Han mener saken handler om å fjerne en vei.

- E6 Oslo Øst handler om å fjerne en vei, ikke bygge en vei. Det handler om å ta bort en enorm forurensningskilde for opp mot 30.000 mennesker som bor og lever sine liv langs en av Norges mest trafikkerte veier, sier han til Nettavisen.

Les også: - Bløffen om E6 Oslo øst

Berg: - Pumper eksos inn i Oslo

Beboerne langs E6 på Manglerud i Oslo, har nå ventet i 25 år på en tunnel som skal legge trafikken under bakken. Men byrådet i Oslo vil altså skrinlegge hele prosjektet.

- En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen i november.

Uttalelsene fikk de berørte naboene til å reagere kraftig.

- Lan Marie Berg kan åpenbart ikke ha satt seg inn i hva dette prosjektet handler om. Hun snakker om astmatikere, barn, unge og eldre, og bruker dem som en unnskyldning for å være imot E6 Oslo Øst. Prosjektet handler nettopp om å fjerne helseskadelig støy og luftforurensning for folk som bor i området, sa Eili Vigestad Berge, medlem av Aksjonsgruppa for miljøprosjektet E6 Oslo Øst, til Nettavisen.

Les også: Beboerne har ventet på tunnelen i 25 år. Nå ber Høyre om hjelp fra motstanderen

Frp: - Må overkjøre dem

I november gikk også Fremskrittspartiet ut og sa at Oslo-byrådet, med Miljøpartiet de Grønne (MDG) i spissen, må overkjøres ved at det lages en statlig regulering av veien.

- Hvis MDG i byråd får fortsette å holde på slik, så må vi bare kjøre en statlig reguleringsplan og overkjøre dem, sa stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

- Frp bryr seg tydeligvis verken om miljø eller lokaldemokrati, var Bergs svar.

Hoksrud viste til at folk lokalt ønsker prosjektet, og dermed blir hørt dersom prosjektet realiseres.

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Statens vegvesen har allerede planlagt store deler av prosjektet, og det som gjenstår er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, var dette et prioritert prosjekt. Men siden byrådet i Oslo gjorde det klart at de ikke lenger ønsker tunnelen da de ble gjenvalgt i 2019, er ikke prosjektet lenger med på listen til Statens vegvesen over prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan. Årsaken er at veier som skal bompengefinansieres, skal ha lokal tilslutning.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner, og byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.

Nettavisen har kontaktet byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel i Oslo, for å få en kommentar til saken fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Reklame Her kan du levere Eurojackpot