Eckhoff gikk inn til 2. plass på sprinten i Hochfilzen

Det ble en solid norsk dag på sprinten i Hochfilzen.

De tre største norske favorittene, Eckhoff, Olsbu Røiseland og Tandrevold, valgte alle å starte sent på sprinten i Hochfilzen fredag formiddag, i motsetning til deres største konkurrenter.

Det viste seg å være smart av Eckhoff. Med en bom klarte hun ikke hamle opp med Alimbekava som skjøt fullt hus og vant, men hun tok andreplassen etter en sterk sisterunde, og kom i mål 8,5 sekunder bak Alimbekava.

- Fantastisk avslutning! Det er form, det er rett og slett strålende form, utbrøt Andreas Stabrun Smith på Eckhoffs sisterunde.

- Et glimrende løp av Tiril. Den siste runden er det enormt trøkk i, fulgte Ola Lunde opp da Eckhoff gikk i mål.

Etter siste skyting var det helt åpnet om Eckhoff skulle havne på 4., 3. eller 2. plass, og hun havnet i en skikkelig sekundstrid med tyske Preuss. Eckhoff kom til slutt 1,5 sekunder foran den tyske jenta i mål.

Overraskende vinner

Fossum-jenta fikk en bom på første skyting, men fikk ned alle blinkene på siste skyting etter å ha stått lenge å ventet før hun avfyrte det siste skuddet.

- Strålende skyting av Tiril Eckhoff! utbrøt Andreas Stabrun Smith på siste skyting.

Hviterussiske Dzinara Alimbekava overrasket stort i fredagens sprint. Med feilfri skyting og rask fart i sporet gikk hun tidlig inn til ledelse. Den holdt hun resten av løpet og vant sprinten.

Marte Olsbu Røiseland så ut til å kunne kjempe om seieren etter fullt hus på første skyting, men på andre skyting misset forrige sesongs VM-dronning på det siste skuddet. Dermed måtte hun ut i strafferunden, og klarte ikke hamle opp seierskvinnen Alimbekava.

- Der røk en mulig triumf for Olsbu Røiseland, utbrøt NRK sin kommentator Andreas Stabrun Smith da 30-åring fra Froland bommet på det siste skuddet.

Olsbu Røiseland havnet på 4. plass 16,9 sekunder bak vinneren, og har med det et godt utgangspunkt før jaktstarten senere i helga.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet en gang på hver skyting, og skaffet seg med det et greit utgangspunkt før jaktstarten senere i helga. Men NRKs ekspert Ola Lunde var ikke imponert over skytingen til Tandrevold under sprinten.

- Det er for dårlig med to runder i så fine forhold, kommenterte Ola Lunde på Tandrevolds andre skyting.

