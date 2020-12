Meteorologen lover Østlandet et lite påfyll av snø

Året som snart er omme ser ut til å bli det varmeste som hittil er målt, men helgen byr uansett på skimuligheter flere steder.

2020 er snart over, og tendensen er klar, ifølge Meteorologisk institutt: Året vi ble rammet av koronapandemien ser ut til å bli det varmeste som er målt her til lands.

- Sannsynligheten for å slå rekordåret 2014 øker med hver dag som går, men mye avhenger av om mildværet fortsetter også neste uke, skriver meteorologene på Twitter fredag.

Sjekk ditt værvarsel på yr.no

- Et lite påfyll

Det er kanskje en kalddusj for deg som håper på snø og skiføre og en hvit jul, men det ligger et lite snødekke over landet i Sør-Norge, og til helgen tyder prognosene på at det kan komme litt nysnø på Østlandet.

- Det vil bli et lite påfyll av nysnø gjennom helgen, opplyser Meteorologisk institutt.

Lover skiføre

Skiforeningen har lagt ut en forsiktig gladmelding til sine medlemmer:

- Regnet i lavlandet og snøværet i høyden fortsetter og skal fortsette lørdag og søndag. Ikke store mengder, men nok til at vi nå har opptil 35 - 40 centimeter snø i de mest snørike områdene i høyden, heter det på foreningens nettsider fredag.

Skiforeningen opplyser at temperaturene varierer nå fra minus 3 i høyden til pluss 3 i lavlandet.

- Det er ventet litt høyere temperaturer i helgen, men ikke nok til at snøen vil minke nevneverdig, heter det.

Her er det best forhold

Skiforeningen venter best forhold i de mest snøsikre områdene i Nordmarka nord (Svartbekken, Mylla og Tverrsjøstallen), Romeriksåsene (Brovoll og Sjonken) og Hadelandsåsene (Lygna), men mener det også er nok snø til å pakke – og innimellom sette spor – i områder som Vestmarksetra (Grønlandsveien) og Solli i Vestmarka, Sollihøgda (Djupdalsveien), Sørkedalen (Gråseterveien), og Ringkollen (lysløypa).

Store deler av løypenettet i Frognerseteråsen innover mot Tryvann, Nordmarkskapellet, Skjennungen og Ullevålseter er kjørt de siste dagene og publikum kan melde om fine skiforhold, opplyser de videre.

Trysil varsler sesongåpning

En av skidestinasjonene som drister seg til sesongåpning denne helgen er Trysil. Her har snøkanonene vært i sving, og i tillegg har de fått noe natursnø.

- Sesongen blir annerledes, men vi tar ansvar og har gjort alt vi kan for å tilpasse oss situasjonen, sier Stefan Sjöstrand, konsernsjef i SkiStar AB, om hvordan de har jobbet i møte med smitteverntiltak og restriksjoner. Konsernet eier og driver alpinanlegg i Hemsedal og Trysil her i Norge.

- Vi følger utviklingen nøye, ikke minst myndighetenes anbefalinger. Høyeste prioritet denne sesongen er at vi kan tilby våre gjester og ansatte et trygt og sikkert miljø i kombinasjon med bra skikjøring og minnerike fjellopplevelser, sier Sjöstrand ifølge en pressemelding fra selskapet.

De som spenner på seg skiene i Trysil-anlegget vil bli møtt med skilting om at «familie/reisefølge/kohort» kjører sammen. Det stilles krav om ett ledig sete mellom fremmede i stolheis. Det blir kun én person på hver t-krok.

I tillegg til Trysil, har SkiStar Hemsedal allerede varslet åpning av anlegget 11. desember.

Åpner kun for sesongkort-brukere

Et annet anlegg som varsler åpning er Gausta Skisenter.

- Vi har hatt veldig mildt vær, men nå gjør vi alt vi kan for å få åpent til helgen og skal transportere snø mellom forskjellige deler av anlegget, sier Bjørn Tverberg, daglig leder, i en pressemelding. Denne helgen er det kun gjester med sesongkort som kan bruke skisenteret. Årsaken er korona og smittevern.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot