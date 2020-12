Jernia tar radikalt julegrep: Nå hylles de på nett

Butikk-direktøren oppfordrer kunder til å droppe julehandelen hos dem.

Jernia hylles nå i sosiale medier for å oppfordre til å støtte lokale restauranter heller enn å handle nye ting hos dem.

- Det handler om solidaritet. Vi er heldige i år, fordi folk er mer hjemme, pusser opp og koser seg, og vi har hatt en god utvikling. Restauranter og barer derimot, de sliter, sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia, til Nettavisen.

«Trenger onkel enda en stekepanne?»

Slik starter butikk-kjedens nye annonse. De har satt inn en helside på annonseplass i de største avisene i landet, i tillegg til at de kjører annonsen på Facebook for å nå flere.

Jernia oppfordrer deg nemlig til å kjøpe et gavekort hos din lokale restaurant heller enn å kjøpe en hard pakke å legge under treet.

«I Jernia elsker vi å hjelpe folk for å lykkes på kjøkkenet. Men nå haster det å redde spisestedene og alle dem som lever av å lage og servere oss mat. Tenk deg derfor om to ganger før du legger enda en hard pakke under treet», er blant det som står i annonsen.

Det er Karlsen, som også er tidligere kokk, som fronter annonsen med et bilde av seg selv og en stekepanne.

Lavere omsetning

De har råd til å sette inn annonser i avisene, men vet at ikke alle restauranter og barer har råd til å reklamere for seg selv og gavekort i denne vanskelig tiden. Derfor tar Karlsen og hans kjede grep.

- Vi vet at mange kjøper de siste stressende «pliktjulegavene», og kjøper ting folk kanskje ikke trenger. Da er det bedre å oppfordre til å gi en gave både mottakeren og de som jobber på restaurantene blir glade for, sier Karlsen.

- Vi trenger restauranter og barer for at det skal være et godt næringsliv framover. Vi må passe på å bidra og markedsføre det, påpeker han.

Dette grepet like før jul vil nok gi et godt omdømme for butikk-kjeden selv, men det kan også føre til færre kunder.

- Er dere ikke redde for at færre handler hos dere da?

- Jo, det er vi. Men jeg er mer redd for at restauranter og barer går konkurs. Da blir det stille i gatene. Vi merker allerede at vi har lavere omsetning i butikkene våre i Oslo sentrum, blant annet i Torggata, fordi det er færre folk ute, sier Karlsen.

Takker for støtten

Oslo-restauranten Brasserie France er en av dem som hyller annonsen i sosiale medier. På sin egen Facebook-side har de lagt ut et bilde av Jernia-annonsen og de skryter av Karlsen.

«Espen Karlsen er en dedikert leder for Jernia, og har ivret for å reparere fremfor å kjøpe nytt, satt krav om miljøvennlig emballasje fra leverandører, å kunne kjøpe det antallet skruer du trenger i stedet for en pakke... Annonsen i dag er ikke et pr-stunt, det ligger langsiktige tanker og verdivalg bak. Slik bygger man omdømme», skriver de.

Andre har skrytt av grepet til Jernia på Twitter.

«Stor kudos til Espen Karlsen i Jernia som slår et slag for å redde bymiljøet rundt butikkene i en vanskelig tid. Kjøp heller gavekort på din lokale restaurant», skriver en.

«Jernia-sjef Espen Karlsen viser samfunnsansvar! Hatten av og tommel opp - eksempel til etterfølgelse», skriver en annen.

Fokus på gjenbruk

Det er ikke bare støtte til lokale restauranter som er bra med å oppfordre til å ikke kjøpe en stekepanne bare for å kjøpe noe til noen.

- Mye av klimaforurensningen kommer av forbruket vårt. Jeg sier ikke at vi skal slutte å handle, men vi må tenke oss mer igjennom. Det må være et reelt behov når du skal handle noe nytt, sier Jernia-sjefen.

Han mener det er varehandelens ansvar å ta grep for å sikre at nordmenn ikke alltid kjøper noe nytt når det gamle går i stykker.

- Vi skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent på ti år, og da må alle bidra. Varehandel er nøkkelen. Det vi selger må være mulig å resirkulere, og sørge for at varene vi selger inneholder resirkulerte råvarer, forklarer han, og legger til:

- Resirkulerer vi metall, reduserer vi klimagassutslippene med over 90 prosent.

Karlsen forteller at Jernia i fjor startet med å ta imot kjeler, panner og kniver, for så å sørge for at alt gjenvinnes og selges videre som råstoffer.

- I fjor tok vi i mot 5,7 tonn metall. Det blir ganske mye redusert klimagassutslipp av det, sier han.

