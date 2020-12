Det siste døgnet har ti nye personer fått påvist korona i Moss, langt færre enn mandag og tirsdag, da det ble meldt om henholdsvis 26 og 23 smittetilfeller.

– Siste døgn er det er påvist ti nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. To av de smittede er personer under 18 år, opplyser kommunen på sine nettsider.

– Smittekilden for åtte av smittetilfellene er nærkontakt til kjente smittetilfeller, og for to av tilfellene er smittekilden ukjent.

Torsdag ble det meldt om kun ni nye smittede.

Totalt har 578 personer i kommunen fått påvist korona.

