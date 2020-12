Sprengning markerer starten på gigantprosjektet Fornebubanen

Byggingen av Fornebubanen var fredag offisielt i gang da Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG) utløste den første sprengingen under en markering på Fornebu.

– Fornebubanen skal bidra til vekst og utvikling på grønne premisser. En ny generasjon skal få sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på markeringen av anleggsstart.

Banen vil bli cirka 8 kilometer lang og skal ha seks stasjoner. Reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir på rundt tolv minutter, ifølge Oslo kommune.

Prislappen beregnes til drøye 16 milliarder kroner.

– Hyppigere avganger og T-bane med stor kapasitet vil bety mindre kø og mindre luftforurensing, og at de i bil også kommer fortere fram, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), som også var til stede under markeringen.

Han understreket at prosjektet dermed kommer både kollektivtrafikken og bilister til gode.

– Men det er et stykke fra første og til siste spadetak. Dette er et stort, komplekst og krevende byggeprosjekt midt i et tett befolket område, sa Johansen.

– Belønningen blir desto større når vi er ferdig, la han til.

Den første fasen av utbyggingen vil pågå de neste fire årene. Den innebærer utgravning og sprenging av en 600.000 kubikkmeter stor byggegrop, som blant annet skal romme endestasjonen på Fornebu, opplyser etaten Fornebubanen i en pressemelding.

Fornebubanen har vært planlagt og diskutert i lang tid. Det første baneforslaget kom allerede i 1919, men et endelig vedtak ble ikke fattet av regjeringen før i 1996, ifølge Aftenposten.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot