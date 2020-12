NRK: To menn dømt til to og et halvt år og over fem års fengsel for ran og overfall i Bergen

To polakker er dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall på Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem måneder for 32-åringen og fengsel i fem år og tre måneder for 37-åringen. Den yngstes forsvarer Lukasz Niedzielski sier til NRK at hans klient er dømt for ranet og overfallet av Slengesol, men frikjent for ranet og overfallet av Osen. 37-åringen er dømt for begge tiltalepunkter. I februar 2015 ble Petter Slengesol kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen. Da saken startet i Bergen tingrett i begynnelsen av november, erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

Rettssaker

