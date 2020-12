- Dette frustrerer mange menn med kjæresten til jul

Aldri lett å finne den perfekte julegaven.

Det samme skjer hvert eneste år: Dagene går, klokken tikker og julegavehandlingen kommer over deg som julekvelden på kjerringa. For mens hun ønsker seg romantiske, gjennomtenkte gaver, er alt mannen vil ha det han har oppført på ønskelisten.

Det er ukens tema i podcasten Hun vs. han.

- Vi fikk dette tilsendt av en kompis som er frustrert over at hans kjæreste ikke kommer med noen direkte julegaveønsker - kun små drypp og hint. Han vil bare bli ferdig med alle julegavene, men aner ikke hva han skal kjøpe da, forteller programleder Adrian Møller Haugan.

Medprogramleder Kjersti Westeng mener det er i mange aspekter av livet at kvinnen vil bli overrasket, men hun forstår frustrasjonen rundt julegaver.

- Nylig ble jeg spurt av kjæresten til en venninne av meg. Han lurte på om jeg hadde noen gavetips til henne og ble veldig irritert da jeg sa at kjæresten hans ønsket seg en veske hun hadde nevnt for ham i fjor. «I fjor,ja?! Det kan da ikke være meningen at jeg skal huske alt hun sier.», ler Kjersti.

Så hva skal man gjøre for å løse problemet?

Adrian har et konkret tips:

- Dette blir kanskje første og siste gang jeg referer til Per Sundnes i denne podcasten, men han ga meg et godt tips en gang. Hver gang han ser noe som han tenker «den der hadde h*n likt», så kjøper han det. Enten så gir han det bare i en hverdagsgave, eller så sparer han det til en anledning. Ikke dumt tips.

- Et annet tips får være å lage seg en liten post it på telefonen. Hver gang dere er ute og snuser på livet, så noterer du ting dersom hun sier det.

Kjersti er enig, men har et annet råd.

- Jeg tror ikke menn skal overvurdere egen evne til å bare huske ting. Tror det å notere er smart. Eventuelt stikke tilbake og kjøpe det hun har nevnt, og spare det til jul. Ingenting overrasker mer enn det, mener Kjersti.

