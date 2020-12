Nå tredobles mobil-bøtene: 5000 kroner og tre prikker

Bøtene økes fra 1700 til 5000 kroner.

Bøtene for å bruke mobil under bilkjøring økes kraftig, og det kan bli enda flere prikker i førerkortet. Det har regjeringen bestemt.

Kraftig økning

Fra nyttår øker boten til 5.000 kroner og du kan få tre prikker i førerkortet, dersom du blir tatt i å holde på med mobilen mens du kjører bil. Det melder VG.

– Det skal svi hvis du blir tatt i å trikse med mobilen mens du kjører bil, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I dag er boten for å bruke mobil mens du kjører på 1.700 kroner og to prikker. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du retten til å kjøre i seks måneder.

Endringene ble vedtatt i statsråd fredag, og regjeringen bestemte samtidig å øke alle satsene for forenklede forelegg. De har vært uendret siden 2018, men blir nå justert opp i tråd med prisutviklingen.

Nesten halvparten sjekker mobilen

En undersøkelde Norstat har utført for Frende forsikring viser at hele 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører.

- Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre for livsfare med slik oppførsel, sier Roger Ytre-Hauge i Frende i en pressemelding.

