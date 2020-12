Camilla Stoltenberg kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

Kriseledelse krever mange fasetter, og åpenhet i vanskelige tider kan ikke tas for gitt. Der har spesielt én person skilt seg ut, selv om det har gått på tross av regjeringens egne anbefalinger.

– Vi venter dødsfall i tiden som kommer, sa Camilla Stoltenberg 11. mars, og nordmenn ble umiddelbart kjent med koronavirusets alvorlighetsgrad også her til lands.

Siden har direktøren i Folkehelseinstituttet (FHI) vært et fast innslag på helsemyndighetenes nærmest ukentlige pressekonferanser.

Til tross for å ha vært involvert i en «nesten-ulykke» med statsminister Erna Solbergs utrstrakte hånd tidlig i pandemien, har Stoltenberg vært en klar stemme i en malstrøm av informasjon.

Hun har ikke vært redd for å kalle en spade for en spade, som da hun allerede 13. mars uttalte at vi ikke hadde «kontroll på smittespredningen» som foregikk i samfunnet. Det var bakgrunnen for at regjeringen iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Sådde tvil rundt tiltak

Stoltenberg var også tidlig ærlig på at man ikke kunne vite med 100 prosent sikkerhet at de omfattende tiltakene ville fungere optimalt.

– Vi vet jo ikke om disse tiltakene vil virke, sa Stoltenberg i Debatten på NRK i slutten av mars. I samme program stadfestet hun også at Folkehelseinstituttet, som et rådgivende organ, ville fortsette å problematisere de ulike tiltakene som ville bli iverksatt i kampen mot koronapandemien.

25. mars uttalte FHI-direktøren at hun mente tiltakene ville vare i 18 måneder. Det ga perspektiv til mange som kun trodde pandemien ville vare i «et par måneder». Når man skriver desember 2020 kan man notere seg at helse- og omsorgsminister Bent Høie håper de mest utsatt vil være vaksinert til påske, mens man til sommeren forhåpentligvis kan leve mer som før. Det er altså ikke mange månedene unna før Stoltenbergs estimat stemmer.

Senest i slutten av november gikk hun ut i en pressemelding og fortalte at det fortsatt er en «vedvarende fare for at pandemien kommer ut av kontroll».

Hver gang smittesituasjonen har sett en antydning til økning, har direktøren vært tidlig ute med å advare folket med viktig kriseledelse.

Vant åpenhetspris

Såpass åpen har Stoltenberg vært gjennom pandemien at hun i september ble belønnet med Flaviusprisen fra Norsk Presseforbund.

«En uredd og tydelig leder har gått foran som et godt eksempel på at offentlig ansatte har særlig ansvar for å delta i samfunnsdebatten med sin fagkunnskap», skrev juryen i sin begrunnelse om tildelingen til Stoltenberg på Norsk Presseforbunds nettsider.

