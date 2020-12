Nye videoopptak viser hva som faktisk skjedde på toget

– Jeg ble fryktelig redd, sier vitne til Nettavisen.

Nylig ble en togkonduktør hengt ut som rasist på sosiale medier basert på en tre sekunder lang video lagt ut på Instagram-kontoen «rasisme_i_Norge». Nettavisen intervjuet vitner, undersøkte videoer av hendelsen og interne rapporter fra Vy.

Historien fortalte noe helt annet: Flere vitner forteller til Nettavisen at det var ungdomsgjengen som først gikk til angrep på togkonduktøren. Konduktøren tok heller ikke noe kvelertak på den mørkhudede jenta i den korte videoen.

Jenta som la ut videoen på sin egen TikTok-kanal, og som hevdet hun ble tatt kvelertak på, mener det var konduktøren som gikk til angrep på dem.

Nye videoer

Nå har Nettavisen gjennomgått nye videoopptak fra et vitne til hendelsen. Gjennom totalt tre minutter med video, får vi et grundigere innblikk i hva som faktisk skjedde på toget. Videoopptaket viser en del av hendelsen, men begynner først 10 minutter etter ungdomsgjengen har kommet om bord i toget.

Ifølge vitner Nettavisen har snakket med, gikk de første ti minuttene ut på at konduktøren forsøkte å få betaling for billett. Gjengen som besto av seks jenter og to gutter, hadde ikke billett. Flere av dem låste seg inn på do i perioden.

Videoen er delt i tre klipp som er filmet separat. Du kan se den øverst i saken. Avskrift av dialogen i videoen er lenger ned i saken.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg ble veldig redd allerede på perrongen. Når du er alene, og det er veldig mange som står og krangler, hyler og skriker, da føler du deg ikke trygg, sier et vitne.

Nettavisen kjenner identiteten til vitnet, men han ønsker å forbli anonym.

Ifølge vedkommende dukket det først opp en gjeng på to jenter og en gutt på perrongen før toget gikk fra Porsgrunn kl. 23.09 fredag kveld. Den første gjengen som ankom var «åpenbart beruset», sier en kilde til Nettavisen. De gikk med en åpnet vodkaflaske, og drakk av den. De spurte også vitnet om han hadde snus eller røyk.

– De spurte om alt mulig. Hvor toget gikk, hvor lang tid det tok før toget kom. Det var åpenbart for meg at de var fulle.

Deretter ankom to gjenger til, og det ble mange som sto på perrongen. Det var da det brøt ut en høylytt diskusjon.

– De ropte på hverandre. Jeg ble litt skremt, så jeg trakk meg litt tilbake. En annen som hadde billett trakk seg også litt unna.

Til slutt er det seks jenter og to gutter som blir med toget, resten drar fra stasjonen når toget kommer. Når toget kommer, beveger vitnet seg til den bakerste vognen for å få litt avstand til gjengen.

Deretter ble toget stående først i fem-seks minutter, så kommer en jente springende inn i vognen vitnet sitter i. Hun låser seg inn på do. Det er da kilden tar opp kameraet.

Kilden beskriver konduktørens adferd som profesjonell og rolig.

– Han prøvde bare å gjøre jobben sin. Det virket også som det var mye skuespill blant den gjengen på toget. Hun ene jenta begynner å gråte og legge seg ned på gulvet fordi han tar tak i armen hennes. Det var ganske tydelig at de ønsket å filme konduktøren på en måte hvor han fremsto veldig dårlig, sier vitnet.

En helt annen versjon

Den 16 år gamle jenta som la ut videoen er helt uenig i fremstillingen av saken.

– Vi skulle hjem etter vi hadde vært hos en venninne. Det var siste toget som gikk til Drammen, og vi var i Porsgrunn. Jeg gikk tom for strøm på mobilen. Jeg ville bare lade telefonen og ringe mamma og få henne til å vippse meg penger til billett, sier hun til Nettavisen.

Hun bekrefter at ingen i gruppen hadde gyldig billett, men at de skulle ringe eller sende melding til foreldre for å få vippset penger til billetter.

Deretter begynte diskusjonen mellom konduktøren og ungdomsgjengen. Hun nektet å gå av toget før hun hadde fått ladet mobilen og snakket med sin mor. Ifølge henne gikk de bort til konduktøren, og han ble da voldelig, og tok kvelertak på søsteren hennes i minst fem sekunder. Da gir søsteren telefonen til jenta for å filme, slik at det kan vises til politiet etterpå.

Jenta opplyser selv at da politiet ankom, så trodde de ikke på forklaringen deres.

– Mener du dette ikke ville skjedd om du var hvit?

– Ja, det er riktig. Uansett om det er rasistisk eller ikke, så skal han ikke ta kvelertak, dytte eller slå.

– Var det slik at noen i gjengen slo eller dyttet på konduktøren?

– Ja, det kan hende, men det skjedde først etter han tok kvelertak på søsteren min. Da ble vi veldig sure.

Hun benekter at det var noen krangling på togperrongen før avgangen.

Saken etterforskes nå av politiet, og Vy har sikret opptak fra sikkerhetskamera ombord i toget.

Ingen svar

Nettavisen har i flere dager forsøkt å få svar på spørsmål til Instagram-kontoen som delte videoen, og påsto at konduktøren hadde tatt kvelertak på den mørkhudede jenta. De har ikke besvart våre henvendelser.

Nettavisen ønsket svar på følgende spørsmål:

Hva er hensikten med å legge ut en sak på denne måten uten å ta høyde for konteksten, eller å forklare hendelsesforløpet?

Er videoen bevisst klippet for å ikke ta med resten av hendelsesforløpet. Hvis ikke, hvorfor ble ikke hele videoen delt?

Når personer med kjennskap til saken forsøkte å skrive i kommentarfeltet om saken, for å gi en kontekst, ble deres kommentar slettet og brukeren ble blokkert av din konto. Hvorfor det?

Når konteksten er tydeligere, mener du dette er et eksempel på rasisme i Norge?

Tidligere har dine innlegg ført til at en person mistet jobben. Føler du et ansvar for å fremstille et korrekt bilde av en sak?

Hvilke rutiner har du for å sikre at det du legger ut, og som blir spredt bredt, er korrekt?

Kontoen har siden slettet alle innlegg på Instagram, og lukket den, slik at den ikke er åpen for folk som ikke følger kontoen. Som svar på saken har siden lagt ut følgende Instagram-story:

«Vedrørende Vy-saken. For det første er det viktig å huske på at dette er 16 år gamle jenter. Når de tar kontakt med rasisme i Norge, og sender et klipp hvor de blir tatt kvelertak på er det viktig at vi tar de på alvor. Vi har stor tillit til ungdommene som tar kontakt med oss, og dette var ikke annerledes.

Vi ble kun tilsendt klippet vi la ut. Vi redigerte bort 2 sekunder hvor det brukt noen svært stygge kommentarer, som gjorde man mistet fokuset.

Vi har aldri hengt ut verken konduktøren eller Vy-gruppen. Konduktøren ble selvfølgelig sladdet og vi stilte kun spørsmål til hele situasjonen, og tok der med kontakt med Vy via Instagram. Den kontakten var fin, vi sendte de tog tid og annen informasjon for at de skulle undersøke saken nærmere.

At det nå kommer frem at det har vært en konflikt i forkant er helt nytt for oss, og like viktig. Saken har flere sider, og det er noe av poenget med at Vy-gruppen undersøker det.

Igjen. Vi har absolutt aldri kalt verken konduktøren eller Vy-gruppen for rasister. Vi stilte kun spørsmål til situasjonen vi ble tilsendt. Vi har anonymisert konduktøren og aldri verken kommentert han eller hans person, verken ved kommentarer eller vedr hendelsen. Vi har heller aldri konkludert med at det var rasisme. Vi stilte kun spørsmål til hendelsen.

Vi anbefaler at man tar det sterkeste hensyn når det gjelder de unge jentene og konduktøren. Dette er svært unge jenter som bør skjermes. Konduktøren blir ivaretatt av Vy-gruppen. Vi håper både konduktørene og jentene har det bra, å at de får ro og fred rundt seg, så de kan håndtere denne situasjonen på en god måte.

Ufine kommentarer er unødvendig. Vi anmelder alle trusler. Mvh rasisme i Norge.»

