Disney Plus setter prisen kraftig opp

Strømmegiganten var langt billigere enn konkurrentene - nå jekkes prisene kraftig opp

Ett år etter at tjenesten ble lansert i USA, nærmer Disney Plus seg 90 millioner abonnenter.

Under en investorsamling torsdag fortalte filmselskapets finansdirektør Christine McCarthy at tjenesten kan ha opp mot 250 millioner abonnenter i løpet av 2024. Det er omtrent tre ganger mer enn selskapet forventet ved oppstarten.

Samtidig annonserte Disney at prisene settes opp.

Da strømmekanalen ble lansert i Norge i september var prisen på et månedsabonnement 69 kroner - 20 kroner mindre enn Netflix. I oppløpet til lanseringen kunne man også kjøpe et årsabonnement for 590 kroner, som tilsvarer 49 kroner i måneden.

Jekker prisen opp 30 prosent

De nye prisene som McCarthy opplyste om torsdag er 89 kroner for et månedsabonnement, eller 890 kroner for et årsabonnement.

Det tilsvarer en prisstigning på 30 prosent.

Disney har fra før en enorm katalog av klassiske filmer og serier, og ved lanseringen var over 500 filmer, 7.300 episoder og 40 originale produksjoner tilgjengelige.

Blant innholdet er 30 sesonger av «The Simpsons», «Hamilton» og ungdomsfavoritten «High School Musical». På listen over innholdsleverandører finner vi i tillegg til Disney selv merkevarer som Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Noen av storfilmene er «Avengers: Endgame», klatrefilmen «Free Solo» med Alex Honold i spissen, «Hannah Montana», «Captain Marvel» og «Guardians of the Galaxy».

Les også: Dette tjener de mest kjente TV-profilene

Utvider innholdet

Samtidig som prisen går opp, tilføyes nytt innhold som samles under merkenavnet Star. Star omfatter en stor innholdskatalog av TV- serier og filmer fra blant annet Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television og Touchstone.

Disney bebuder 35 nye serier lansert under Star-navnet i løpet av det første året.

Både prisoppgangen og Star-katalogen tar til 23. februar 2021, melder Disney. Eksisterende Disney Plus-kunder beholder imidlertid sine nåværende priser i seks måneder til, opplyser Disney.

Les også: Alle Warner Bros' 2021-filmer blir strømmet på HBO

- Overgår våre villeste fantasier

Disney Plus-abonnentene har blitt en betydelig inntektskilde for Disney-konsernet, sm dels kompenserer noen av de tapte inntektene knyttet stengte kinoer og verden rundt, og stengte fornøyelsesparker på grunn av pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Veksten for Disney Plus overgår våre ville fantasier, sa Disneys toppsjef Bob Chapek på investorsamlingen torsdag.

Disney annonserte samtidig at en rekke nye originalproduksjoner vil lanseres for Disney Plus de nestene årene under merkenavn som Star Wars, Marvel, Disney Animation og Pixar.

Etter hvert er planen å ha ukentlige premierer på Disney Plus, lover toppsjefen.

Les også: Fotballprofiler lanserer ny nett-TV-kanal

Reklame Her kan du levere Eurojackpot