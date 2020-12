Stortalentet Blakstad forlenget med Rosenborg

19 år gamle Julie Blakstad har skrevet ny toårskontrakt med Rosenborg.

Det var klubben selv som var først ute med nyheten. Ottestad-jenta hadde en sterk førstesesong i trønderklubben. Hun bekrefter også at den engelske superligaklubben Chelsea hadde følere ute etter henne.

19-åringen valgte å fortsette teknologistudiene på NTNU og karrieren i Trondheim.

– Det er for å ha et annet miljø å gå til. Jeg er veldig glad i fotballmiljøet, men noen ganger er det greit å være med folk som ikke bare prater fotball, sier Blakstad. Det var viktig for meg å fortsette utviklingen min her, for meg var dette det beste alternativet akkurat nå, sier Blakstad.

Denne sesongen spilte Blakstad 18 toppseriekamper og scoret sju mål.

