EU-ministre: En brexitavtale er fortsatt mulig

Det er fortsatt mulig å få til en avtale mellom EU og Storbritannia, tror utenriksministrene i Tyskland og Irland.

– Vi tror en avtale er vanskelig, men fortsatt mulig. Vi vil fortsette å forhandle, så lenge det finnes en liten åpning, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas på vei til et møte med sin irske kollega Simon Coveney.

Også Coveney tror det «det er mulig å få til en avtale om det fremtidige forholdet og om frihandel».

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa til toppmøtet i Brussel fredag at det at det er større sannsynlighet for at det ikke blir en avtale med britene enn at partene blir enige.

(©NTB)

