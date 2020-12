Trump rasende: - Hvorfor rapporterte dere ikke om dette FØR valget!

President Donald Trump mener vi står overfor flere år med skandaler med en ny Biden-administrasjon.

NEW YORK (Nettavisen): I en serie Twitter-meldinger fredag, går Trump til kraftig angrep på både påtroppende president Joe Biden og sønnen Hunter Biden, som nå etterforskes av FBI for skatteunndragelse.

Trump: - Redd USA!!!

I en serie meldinger hevder president Trump også at USA nå må reddes.

Denne uken ble det klart at myndighetene i Texas har bedt USAs høyesterett ugyldiggjøre resultatene fra presidentvalget i flere andre delstater, og de har senere fått støtte fra 17 andre amerikanske stater.

- Nå som Biden-administrasjonen vil være et skandaleplaget rot i årene som kommer, er det mye lettere for Høyesterett i USA å følge grunnloven og gjøre det alle vet må gjøres. De må vise stort mot og visdom. Redd USA!!! skriver Trump på Twitter på fredag.

Hunter Bidens etterforskes av FBI

Skandalen Trump mest sannsynlig viser til, er at sønnen til Joe Biden, Hunter Biden, nå er under etterforskning av føderale myndigheter i en skattesak.

Hunter Biden sier i en kort uttalelse tidligere denne uken at han ikke har gjort noe ulovlig.

– Jeg tar saken svært alvorlig, men jeg er sikker på at en profesjonell og objektiv gjennomgang av disse sakene vil vise at jeg har behandlet mine forretninger på lovlig og skikkelig vis, sier Hunter Biden i en uttalelse.

- Dro inn 52 millioner kroner

Daily Mail skriver at Hunter Biden i forretninger med kinesiske forbindelser skal ha dratt inn seks millioner dollar, eller rundt 52 millioner norske kroner, på bare ni måneder tilbake i 2017 og 2018. Han skal også ha fått en diamantring på 2,8 karat i gave. Hunter Biden har så langt ikke kommentert disse påstandene.

Disse opplysningene kommer frem i en rapport offentliggjort av Senatet. Der heter det at Hunter Biden skal ha vært involvert i en rekke transaksjoner som ble flagget som «potensiell finansiell kriminell aktivitet», skriver avisen.

Rapporten, som er laget av Senatets Homeland Security and Governmental Affairs komitee, tar detaljert for seg Hunter Bidens kontakt med de to kineserne Ye Jianming, grunnleggeren av CEFC China Energy Co. og hans forretningspartner Gongwen Dong.

Ifølge Fox News ble Hunter Biden kjent med de to i 2015, mens Hunters Bidens far, påtroppende president Joe Biden, var visepresident under Barack Obama.

- Hunter Biden hadde forretningsforbindelser med Ye Jianming, Gongwen Dong og andre kinesiske statsborgere som hadde forgreninger til det kinesiske kommunistpartiet og Folkets frigjøringshær, heter det i rapporten.

Fikk diamantring i gave

Denne alliansen resulterte i en pengestrøm på millioner av dollar, heter det i rapporten fra Senatet.

- Ye’s forbindelser til den kommunistiske regjeringen er omfattende. Ye var også økonomisk knyttet til visepresident Bidens bror, James Biden, heter det i rapporten.

- Således eksisterte det et omfattende nettverk av bedriftsforbindelser og økonomiske transaksjoner mellom og blant Biden familien og kinesiske statsborgere, heter det i rapporten fra Senatet.

Ifølge CNN mottok Hunter Biden også en diamantring av Ye Jianming som en gave. Ringen, som er på 2,8 karat, skal ifølge fox News være en del av FBIs etterforskning mot Hunter Biden.

- Undersøker hvitvasking av penger

Selv om rapporten fra Senatet nå trekkes frem av flere medier, er det fortsatt uklart om hendelsene som er nevnt i rapporten eller selve rapporten er en del av etterforskningen som nå pågår mot Hunter Biden.

Les hele rapporten fra den amerikanske senatskomiteen her.

Men ifølge CNN forteller to kilder med innsikt i etterforskningen at etterforskerne undersøker flere finansielle spor, blant annet om Hunter Biden og hans forretningsforbindelser unngikk skatt og bedrev hvitvasking av penger i forretninger med fremmede stater, hovedsakelig Kina.

Det som uansett er klart, er at Joe Biden selv ikke er en del av den pågående etterforskningen, melder Fox News.

- Hvorfor rapporterte dere ikke om dette FØR valget!

President Donald Trump er nå rasende over at media ikke har omtalt etterforskningen mot Hunter Biden tidligere.

- Hvorfor rapporterte ikke Fake News Media, FBI og DOJ Biden-saken FØR valget. Åja, det er OK, vi vant valget uansett - 75.000.000 STEMMER !!! skriver Trump.

Presidenten har flere ganger anklaget ham for korrupsjon, og har også krevd etterforskning av Hunter Biden.

Trump angriper også Bidens for hans innsats med svineinfluensaen for flere år siden.

- Svineinfluensa (H1N1), og forsøket på en vaksine av Obama-administrasjonen, med Joe Biden i spissen, var en fullstendig og total katastrofe. Nå vil de komme inn og overta et av de «største og raskeste medisinske miraklene i vår moderne historie.» Jeg tror ikke det! skriver Trump

Som legger til:

- Jeg vil bare redde verden fra å ta livet av seg selv.

