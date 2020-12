Granerud kjemper om VM-gull, men sjefen avslørte frustrasjon: - Han var småforbannet

To nordmenn med i medaljekampen etter første dag av VM i skiflyging.

Det var store forventinger til flere av de norske hopperne da de to første av totalt fire omganger i skiflygings-VM ble unnagjort i Planica fredag ettermiddag.

Halvor Egner Granerud er beste nordmann etter de to første omgangene med hopp på 221 og 229,5 meter. Det holder til en foreløpig 2. plass for nordmannen.

Dermed henger Granerud for alvor med i gullkampen. Det til tross for at 24-åringen på ingen måte var heldig med forholdene under fredagens hopping.

- Småforbannet



I det første hoppet var det kun Gregor Schlierenzauer som fikk dårligere forhold en nordmannen, men selv skal han ikke ha vært fornøyd med hvordan han løste hoppet teknisk.

Det avslørte sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

- Halvor var litt småforbannet på seg selv fordi han følte at han ikke hadde prestert bra.

- Det er klart når du føler at du ikke har prestert bra, du har de dårligste forholdene i hele omgangen, ligger på fjerdeplass i VM i skiflyging, så sier det nok mye om potensialet. Nå blir jobben til Halvor å ta ut potensialet på samme som måte som Roar Ljøkelsøy klarte i 2004, sa Bråthen til statskanalen etter første omgang.

Drama: Isklumper i sporet



I det andre hoppet ble det dramatikk da Granerud måtte vente lenge på å hoppe fordi det plutselig lå isklumper i sporet.

Ventingen førte også til at forholdene endret seg til det dårligere. Likevel vartet han opp med ett av de bedre hoppene i den andre omgangen.

Landslagstrener Alexander Stöckl er svært imponert over måten Granerud taklet situasjonen på.

- Det var noe som datt ned i tilløpet, men han er ganske kald. Han sitter på toppen og venter, så kommer det en prøvehopper og så gjør Granerud et bedre hopp enn i første runde. Det synes jeg er stort, sier Stöckl til NRK.

Også Robert Johansson gjorde sakene sine bra fredag. Nordmannen landet på 220 og 228,5 meter i sine hopp. Det holder til en foreløpig 5. plass for Johansson.

Best av samtlige fredag var tyskeren Karl Geiger med hopp på 241 og 223,5 meter. Det gjør at han ligger 4,6 poeng foran Granerud.

Johansson er 19,8 poeng bak den tyske lederen etter to hopp.

Tande og Forfang et stykke bak

Like bra gikk det ikke for regjerende verdensmester Daniel Andre Tande som befinner seg på 14. plass. Tande landet på 203 og 218,5 meter i sine hopp fredag.

Johann Andre Forfang strakk seg til 202,5 og 213 meter. Tromsø-hopperen ligger på 21. plass. Debutanten Sander Vossan Eriksen følger på plassen bak etter hopp på 207 og 208 meter.

Den individuelle konkurransen i VM i skiflyging avsluttes med de to siste omgangene lørdag ettermiddag, mens det arrangeres lagkonkurranse søndag.

