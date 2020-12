Etiopia returnerer flyktninger til Tigray

FN er dypt bekymret over Etiopias beslutning om å returnere eritreiske flyktninger tilbake til grenseområdene mot Eritrea i Tigray-regionen.

Nærmere 100.000 eritreere har levd i flyktningleirer i Tigray, men mange av dem forlot leirene og regionen av frykt for å havne i skuddlinjen da etiopiske regjeringsstyrker gikk til angrep på Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Regjeringsstyrkene har nå tatt kontroll over Tigray og har ifølge ubekreftede meldinger fått bistand fra eritreiske regjeringsstyrker.

– Det foreligger troverdige rapporter om et eritreisk militært nærvær i Tigray. Vi ber om at slike styrker øyeblikkelig trekkes tilbake, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Washington.

Fredag opplyste etiopiske myndigheter at de nå vil returnere tusenvis av eritreiske flyktninger til grenseområdene mot Eritrea, noe som bekymrer FN sterkt.

– Vi har mottatt alarmerende meldinger fra eritreere i utlandet. Da vi undersøkte dem, kunne vi fastslå at hundrevis at flyktninger i dag morges ble satt på busser og returnert til Tigray-regionen. Regjeringen har ikke orientert oss om dette på forhånd, heter det i en uttalelse fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Eritrea beskrives av menneskerettighetsorganisasjoner som et av verdens mest undertrykkende regimer, og en uviss skjebne venter flyktninger som eventuelt returneres til landet.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot