Si din mening! Hvem av disse bør bli Årets navn i Nettavisen 2020?

Hvem har påvirket Norge mest i året som har gått?

Nettavisen deler ut Årets navn til «den som som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig». Seks verdige kandidater er nominert, og Nettavisens lesere inviteres herved til å si sin mening om hvem de mener bør får utmerkelsen, og får således en stemme inn i juryen som består av Nettavisens redaksjon.



Her er de nominerte (Klikk på navnet for å lese mer om hver kandidat):

Nominert 1: Maud Angelica Behn

I bisettelsen til sin egen far satte Maud Angelica Behn (16) mental helse på dagsordenen.

- Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og skjult hvor vondt du hadde det, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna, sa hun under bisettelsen.

Midt opp i det ufattelige tragiske, maktet Maud Angelica å trekke fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker. Dermed gikk budskapet langt utover egen sorg.

Nominert 2: Bent Høie

Statsråden som vi har sett mer til enn statsministeren i 2020 kan bli Årets navn i Nettavisen. Helt siden den gang har Bent Høie vært ansiktet utad for tre ting: Dårlige nyheter, nye begrensninger og tilsynelatende uendelige gjentakelser av de aller viktigste smitteverntiltakene. Likevel viser spørreundersøkelser fra så sent som november at nordmenn fremdeles har høy tillit til norske myndigheter.

Høie har til tider gått visuelt og pedagogisk til verks på pressekonferansene, for å få nordmenn til å forstå hva man bør gjøre og hvorfor. I tillegg gjør han det hele med et glimt i øyet.

Nominert 3: Camilla Stoltenberg

Kriseledelse krever mange fasetter, og åpenhet i vanskelige tider kan ikke tas for gitt. Der har spesielt Camilla Stoltenberg skilt seg ut, selv om det har gått på tvers av regjeringens egne anbefalinger.

Hun har ikke vært redd for å kalle en spade for en spade, som da hun allerede 13. mars uttalte at vi ikke hadde «kontroll på smittespredningen» som foregikk i samfunnet. Det var bakgrunnen for at regjeringen iverksatte de mest inngripende tiltakene i fredstid.

– Vi vet jo ikke om disse tiltakene vil virke, er en av Stoltenbergs ærlige uttalelser.

Haudemann-Andersen står bak spillsuksess som har fått flere milliarder til å se litt lettere på koronapandemien. Det var investeringen hans i spill- og læringsselskapet «Kahoot!» som virkelig skulle sette fart på sakene, noe som har gjort at Haudemann-Andersen hoppet fra 2,2 milliarder kroner til 4,8 milliarder på ett år.

Med over en milliard brukere på verdensbasis har «Kahoot!» blitt en gigantisk suksess.

- Jeg er veldig fornøyd, det går den riktige veien, sa Haudemann-Andersen til Nettavisen i en kommentar i september.

Nominert 5: Linn Myhrstad og norsk helsepersonell

I forsvaret mot covid-19 er det Linn Myhrstad og andre sykepleiere som har formet frontlinjen og satt sin egen helse på spill.

I april var det 4.000 italienere som fikk påvist smitte hver eneste dag. Italienske helsemyndigheter ba om bistand. Det var på denne tiden at Linn Myhrstad og et norsk helseteam dro ned til den hardt rammede Lombardia-regionen, for å delta i frontlinjen mot «den usynlige fienden».

– Det har vært lange dager og sterke inntrykk. Samtidig er vi glade for at vi har kommet hit, slik at vi kan være en avlastning for slitne sykepleiere, skrev sykepleier Linn Myhrstad i en e-post til Nettavisen.

Ifølge SSB er det over 107.000 sykepleiere i Norge. I tillegg er det over 235.000 andre personer med helse- og sosialfaglig utdanning som er sysselsatt i helsesektoren.

Svært mange av disse jobber på sykehus, teststasjoner og legevakter rundt omkring i Norge, sammen har de den aller viktigste jobben for å forhindre at nordmenn dør av eller med koronaviruset, mens de selv risikerer å bli smittet.

Nominert 6: Nicolai Tangen

Til tross for stor suksess i forretningslivet ville Nicolay Tangen noe mer. Han ville oppfylle guttedrømmen sin, nemlig det å bli sjef for Statens pensjonsfond, bedre kjent som Oljefondet. Han ble presentert som ny oljefondssjef 26. mars.

Det ble imidlertid ikke helt som en «drøm» de neste månedene. Norges Banks representantskap stilte en rekke spørsmål rundt Tangens eierinteresser, og Norges Bank fikk også sterk kritikk for å ikke ha fulgt retningslinjene om åpenhet om den offentlige søkerlisten. Etter mye fram og tilbake, ble alt dette avklart og Tangen tiltrådte som oljefondssjef 1. september.

54-åringen har gjort en rekke grep etter at han tok over som oljefondssjef i høst. Han har blant annet slanket ledergruppen, og det har vist seg å gi resultater i en vanskelig tid for hele verden. I tredje kvartal fikk oljefondet en avkastning på 412 milliarder kroner, tilsvarende 4,3 prosent. Det var en solid opptur etter en nedgang på 3,4 prosent første halvår.



Vinneren får en inngravert vase fra Magnor Glassverk, samt et diplom. Vinneren offentliggjøres med et større intervju mot slutten av året.

Hvem synes du fortjener utmerkelsen Årets navn?

Tidligere vinnere av Årets navn i Nettavisen:

2015: Rasmus Hansen: - Det er såpass overraskende at det må få synke litt inn



2016: Julie Andem/Skam: «Den viktigste årsaken til at Nettavisen utnevner serien og kvinnen bak til årets navn er hvilken betydning den har hatt som påvirker av ungdoms selvfølelse»



2017: Erna Solberg: -Jeg merker meg at det finnes skråsikre kommentatorer, men jeg deler ikke den spådommen



2018: Folk kommer bort til Kevin Vågenes på gata og sier ingenting. Men så kommer det tre små ord.



2019: Trygve Slagsvold Vedums lederstil har gjort Senterpartiet til den største politiske vinneren de siste årene

Nettavisen deler dessuten pris til Årets sportsnavn, samt Årets spiller, unge spiller og trener i Eliteserien. Vinnerne offentliggjøres mot slutten av året.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,99 øre - fastpris 4,90 øre