Ogbonnas hodestøt forverret Leeds-problemene

Premier League-livet flyter ikke for Leeds om dagen. Ti minutter før slutt stanget Angelo Ogbonna inn West Hams 2-1-scoring på Elland Road.

Et perfekt slått frispark fra Aaron Cresswell gikk via pannebrasken til Ogbonna på vei inn i nettet. Midtstopperen fikk stå helt alene ved bakerste stolpe da han styrte inn vinnermålet.

Fredagens kamp fikk en dramatisk start. Kun tre minutter var spilt da Leeds ble tildelt straffe etter Lukasz Fabianskis felling av Patrick Bamford.

Fra krittmerket skjøt Mateusz Klich ballen mot venstre hjørne, men Fabianski gikk riktig vei og reddet enkelt. Fortvilelsen som var å lese i Klichs ansikt, skulle raskt bli til et bredt smil.

En videosjekk viste at West Hams keeper sto noen centimeter ut fra målstreken da straffen ble tatt. Dermed fikk Leeds et nytt forsøk, og denne gangen scoret den polske midtbanespilleren sikkert.

Etter 25 minutter var lagene like langt. Tomás Soucek steg til værs og headet et hjørnespark rett på Illan Meslier, men Leeds-keeperen skled i det han skulle redde. Dermed gikk ballen via den unge franskmannen og i mål.

