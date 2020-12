Pfizer-vaksinen har fått nødgodkjenning i USA

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech.

New York Times , som var først ute med nyheten, får dette oppgitt av tre personer som er tett på avgjørelsen. Også Washington Post har kilder som sier det samme.

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uka. Først ut til å bli vaksinert blir helsepersonell og beboere i pleiehjem.

FDA følger dermed anbefalingen fra sitt ekspertpanel som torsdag vurderte vaksinen som trygg og effektiv.

USA er det hardest rammede landet av koronapandemien i verden. Nesten 300.000 amerikanere har dødd etter å ha fått covid-19.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,59 øre - fastpris 4,90 øre