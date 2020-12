Lørdagens Premier League-rykter

Det går mot en usikker fremtid for flere Premier League-stjerner.

Callum Hudson-Odoi ble nevnt i forbindelse med en overgang til Bayern München denne sesongen, men overgangen ble aldri noe av. Nå melder Goal at de tyske gigantene stadig vurderer Hudson-Odoi som en langtidsløsning, men at de ikke kommer til å prøve seg i januar.

Dominik Szbozlai ble også nevnt fredag, og Sky Germany står på at ungareren takker pent nei til en overgang til Arsenal, og at han heller blir en del av RB Leipzig-troppen i januar.

Tilbake i England skal Demarai Gray fått en klar beskjed fra Brendan Rodgers. Den talentfulle vingen skal nemlig ikke være en del av fremtidsplanene til Leicester-sjefen, melder Daily Mail.

Det kan derimot Amadou Diawara være. Leicester Mercury rapporterer at både Leicester og West Ham følger tett med på situasjonen til Roma-spilleren.

Birmingham Mail siterer Dean Smith på at Aston Villa må «matche» ambisjonene til Jack Grealish om å spille europeisk fotball - og ellers risikere å miste 25-åringen.

Ronald Koeman skal ikke ha gitt opp håpet om å signere Georginio Wijnaldum fra Liverpool, hevder Mundo Deportivo. 30-åringen ble hyppig koblet til de katalanske gigantene også før sesongen.

Edinson Cavani har fått fart på sakene i Manchester United, og The Sun mener å vite at kraftspissen takket nei til både Juventus og Inter for å sikre seg overgangen til regntunge Manchester.

Vi tar også med oss at BBC på fredag kunne melde at Paris Saint-Germain vil forsøke å signere Dele Alli igjen i januar, men på lån. I sommer skal Daniel Levy takket nei til et hvert forsøk fra den franske storheten, men nå skriver den seriøse avisen at midtbanespilleren etter alle solemerker forlater London i januar - hvis situasjonen i klubben ikke forandrer seg.

